Haber Kaynağı: DHA

Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz merkez valisi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok atandı. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ise merkez valisi oldu. Kararnameyle birlikte yeni görev yerleri şu şekilde;Muharrem İnce Artvin Valiliği görevinden İçişleri Bakanlığı MüsteşarlığınaSelami Altınok İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (Vali)M.Celalettin Lekesiz Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (Vali), Merkez ValiliğineMehmet Kılıçlar, Ankara Valiliği'nden Merkez Valiliği'neHamza Erkal, Çanakkale Valiliği'nden Merkez Valiliği'neYasemin Özata Çetinkaya Sinop Valiliği'nden Merkez Valiliği'neErcan Topaca, Hatay Valiliği'nden Ankara Valiliği'neÖmer Doğanay, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden Artvin Valiliği'neOrhan Tavlı Mülkiye Müfettiş Kurulu Başkanlığı'ndan Çanakkale Valiliği'neErdal Ata, Merkez Valiliği'nden Hatay Valiliği'neHasan İpek, Merkez Valiliği'nden Sinop Valiliği'neZülfikar Dağlı ise, İzmir Vali Yardımcılığı'ndan Düzce Valiliği görevine getirildi.