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    • Valiler Kararnamesi ile 4 vali merkeze alındı

    Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararnameyle 6 ilin valisi değişirken, 4 vali merkeze alındı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 09:00
    Valiler Kararnamesi ile 4 vali merkeze alındı
    Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz merkez valisi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok atandı. Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ise merkez valisi oldu. Kararnameyle birlikte yeni görev yerleri şu şekilde;

    Muharrem İnce Artvin Valiliği görevinden İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına

    Selami Altınok İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (Vali)

    M.Celalettin Lekesiz Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (Vali), Merkez Valiliğine

    Mehmet Kılıçlar, Ankara Valiliği'nden Merkez Valiliği'ne

    Hamza Erkal, Çanakkale Valiliği'nden Merkez Valiliği'ne

    Yasemin Özata Çetinkaya Sinop Valiliği'nden Merkez Valiliği'ne

    Ercan Topaca, Hatay Valiliği'nden Ankara Valiliği'ne

    Ömer Doğanay, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden Artvin Valiliği'ne

    Orhan Tavlı Mülkiye Müfettiş Kurulu Başkanlığı'ndan Çanakkale Valiliği'ne

    Erdal Ata, Merkez Valiliği'nden Hatay Valiliği'ne

    Hasan İpek, Merkez Valiliği'nden Sinop Valiliği'ne

    Zülfikar Dağlı ise, İzmir Vali Yardımcılığı'ndan Düzce Valiliği görevine getirildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Valiler Kararnamesi, Vali, Vali Kararname

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