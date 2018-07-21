Valilere süper yetkiye CHP'den tepki!

Terörle mücadelede yeni hükümler getiren kanun Genel Kurul’a geliyor. Adalet Komisyonu’nda, valilere sokağa çıkma yasağı ve silah nakline izin yetkisi veren teklif kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise OHAL'in kalıcı hale geleceğini savundu

Meclis Adalet Komisyonu, OHAL'in kaldırılması sonrası terörle mücadelede yeni hükümler getiren kanun teklifini kabul etti. 25 maddelik teklifi komisyonda iki gün süren müzakerelerin ardından 20 saatte çıktı.

Teklif pazartesi günü de Genel Kurul'da da ele alınacak. CHP'li komisyon üyelerinin valilere süper yetki veren madde başta olmak üzere, 4 maddenin tekliften çıkarılması yönündeki önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

RUHSATLAR İPTAL

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP'nin verdiği 3 önerge ile bazı değişiklikler de yapıldı. Terör suçları nedeniyle kamudan atılanların silah ruhsatları iptal edilecek ve silah devlete geçecek. Göreve iade olursa ruhsat yeniden verilecek, silahın ise rayiç bedeli ödenecek. Savaş ve seferberlik halinde yetkili komutanın kovuşturma yapabilmesi için ilgili merciden izin alması gereken kişiler arasına Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı da eklendi. Teklifle, ihraç edilen ancak göreve dönen TSK ve İçişleri Bakanlığı personelinin araştırma merkezlerinde çalıştırılması öngörülüyor. Bu kapsama Dışişleri kariyer memurları da bu kapsama alındı.

Valilere verilen sokağa çıkma yasağı ve silah nakline izin yetkisi tartışmalara neden oldu. CHP'li Mahmut Tanal, “Mermiyi taşıyacak olan TSK ve Emniyet… Vali bu yetkiyi kötüye kullanıp silah naklini engelleyebilir” dedi. 15 Temmuz gecesi binlerce kişinin sokağa çıktığını hatırlatan CHP'li Alpay Antmen ise, “O gece bu yetki olsa ve FETÖ'cü bir Vali halkın sokağa çıkmasını yasaklasa ne yapacaktık?'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de ele alınan terörle mücadele yasa teklifi ile, OHAL'in kalıcı hale geleceğini savundu. Özel şunları kaydetti:

“1 Mayıs'ı bayram yapmakla övündünüz, 1 Mayıslarda işçilerin canını okuyorsunuz. Taksim serbest dediğiniz günden beri Taksim'in yüzünü gören yok. Merhum Demirel ‘Yollar yürümekle aşınmaz' diyordu, siz yolların yürüyerek aşındığının vehmini yaşıyorsunuz. Korkmayın, yollar yürümekle aşınmaz.”