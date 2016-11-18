Van Belediye Başkanı tutuklandı. İşte hakkındaki suçlama...

Doğu'daki illerin belediyelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı

Van Belediye Başkanı tutuklandı. İşte hakkındaki suçlama...

Dün Van'da Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkanı DBP'li Bekir Kaya gözaltına alınmıştı. Kaya ile birlikte Fen İşleri Daire Başkanı Mehmet Yalım Eryiğit, Peyzaj Mimarı Zelal Tanlı, Destek Hizmet Daire Başkanı Cuma Köylüoğlu ve İnşaat Teknikeri Can Taylan Akdemir de gözaltı alındı.

Van Belediye Başkanı Kaya, dün emniyette sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. İşlemleri sabaha kadar süren Kaya, nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Kaya ile birlikte Peyzaj Mimarı Zelal Tanlı da 'terör örgütü üyeliği' suçlaması ile tutuklanırken, Cuma Köylüoğlu, Mehmet Yalım Eryiğit ve Can Taylan Akdemir ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #van belediye başkanı #tutuklama
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