Van'da korkutan deprem!

Van'ın Erciş İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem bugün saat 12.41'te, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. 4.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #deprem
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