Van'da korkutan deprem!

Van'ın Erciş İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem bugün saat 12.41'te, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. 4.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmedi.