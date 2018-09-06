Van Gölü'ne atıyla girip, çöp topladı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası İzzet Şefkatoğlu (50), Van Gölü'ne karşı olan sorumluluğunu yerine getirmek için atına binip, sahilde çöp topladı. Göl içindeki plastik ve pet şişelere ulaşmak için de atıyla suya girdi

Van Gölü'ne atıyla girip, çöp topladı
06 Eylül 2018 Perşembe 10:18

Erciş Açık Cezaevi'nde memur olarak çalışan, ilçe halkı tarafından da sporcu, hayvan ve doğa sever olarak tanınan Şefkatoğlu, Van Gölü kıyılarının temizliğine dikkat çekmek ve duyarlı vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bir çalışma yaptı. Şefkatoğlu, atına binip, hafta sonları vatandaşların yoğun olarak piknik yapıp, göle girdikleri sahile gelerek burada çöp topladı. Atıyla sahilde gezip, duyarsız kişilerin attıkları çöpleri torbasına dolduran Şefkatoğlu, göl içindeki plastik parçası ve pet şişelere de ulaşmak için atıyla suya girdi.

Gördüğü her çöp parçasını titizlikle toplayan Şefkatoğlu, kendilerine miras kalan doğanın gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket edilmesini isterken, yaptığı bu çalışmanın da herkesin görevi olduğunu söyledi. Şefkatoğlu, sahilde gezerken karşılaştığı yaban ördeğine de sahip çıktı. Yaralı ördeği tedavisinin yapılması için veterinere götüreceğini anlatan Şefkatoğlu, av yasağına rağmen bilinçsizce hayvanlara ateş edenlere de tepki gösterdi.


Kaynak: DHA
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