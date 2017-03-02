Van kedileri çip sayesinde takip edilecek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince başlatılan proje kapsamında derilerinin altına yerleştirilen çip sayesinde Van kedilerinin tüm bilgilerine ulaşılabiliyor.



"Amaç Van kedisinin saflığını korumak"



"Popülasyonları gittikçe artıyor"



Hedef, kentteki her eve bir Van kedisi

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince geçen yıl kedilerin saflıklarının bozulmaması ve nesillerinin devam ettirilebilmesi amacıyla "Van Kedisi Takip Sistemi" çalışması başlatıldı.Çalışma kapsamında derilerinin altına enjektörle yerleştirilen çipler sayesinde Van kedilerinin doğurduğu yavru sayısı, anne, babası ve kardeşleriyle ilgili bilgilere özel bir okuma sistemiyle ulaşılabiliyor.Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin Van kedilerinin saflıklarının bozulmadan nesillerinin devamını sağlamak amacıyla 1992'de kurulduğunu anımsattı.Bu kapsamda Van kedilerinin soy kütüklerinin takibi amacıyla bir çalışma yürüttüklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:"Merkezimizin kuruluş amacı Van kedisinin saflığını korumak. Bu nedenle biz hayvanın yaşam süresi boyunca bütün davranışlarıyla, doğurduğu yavru sayısı ve yavruların kaliteleriyle ilgili özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteriz. Bunu bize sağlayan sistem de çipli sistemdir. Bu sayede kim kimin annesi, babası, kardeşi gibi bilgilere de ulaşabiliyoruz. Bu, Van kedisini takip etme açısından araştırma merkezi olarak üzerinde ciddiyetle durduğumuz bir konudur."Kaya, şimdiye kadar merkezdeki 120 kediye çip taktıklarını belirterek Van kedisi popülasyonunun gittikçe arttığına dikkati çekti.Amaçlarının saf Van kedilerinin sayısını artırmak olduğunu ifade eden Kaya, "Bulduğumuz her Van kedisinin sayısını artırmaya çalışmıyoruz. Bizim Van kedisinde milli ırk olarak tescillediğimiz özellikler var. Bu özelliklere sahip kedilerin sayılarını artırmaya çalışıyoruz." dedi.Kaya, Van kedilerini "gebe anne", "emziren anne", "damızlık baba" ya da "yavru" gibi kategorilere ayırarak ihtiyaçları olan çeşitli kaliteli mamalarla beslediklerini ifade etti.Merkezin bakım, ortam, sıcaklık ve besin kalitesi açısından çok iyi durumda olduğuna işaret eden Kaya, kedilerin çiftleşme dönemlerinde de titizlikle hareket ettiklerini aktardı.Kentte her evde bir Van kedisi bulunmasını hedeflediklerini dile getiren Kaya, şunları söyledi:"Bu hedefimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Van kedileri geçmişten bize aktarılan ve bizim de değerini bilerek bundan sonraki nesillere aktarmamız gereken hayvanlar. Araştırma merkezi olarak bu bilinçteyiz. Herkesin kediler için gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."Merkezdeki kedileri ziyarete gelenlerden Gönül Yeroğlu, Van kedisinin kente büyük değer kattığına ve çocuklara eşsiz bir ortam sağladığına işaret etti.Yeroğlu, bu sayede çocukların hayvan sevgisi kazandığını ve keyifli zaman geçirdiğini vurguladı.Tuncay Derebeyli ise kızının kedileri çok sevmesinden dolayı sık sık ziyarete geldiklerine dikkati çekerek "Bu kediler Van'ın bir simgesi. Bu kedi ırkının mutlaka korunması lazım. Bu işe vesile olanlardan Allah razı olsun, teşekkür ediyorum." dedi.Çocuklardan Yağmur Zehra da Van kedilerini çok sevdiğini ve korunması gerektiğini kaydetti.