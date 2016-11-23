Van ve çevresi 4 depremle sallandı

Van ve çevresi merkez üssü Özalp ve Gürpınar ilçeleri olan biri Rihcter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde, 4 ayrı depremle sarsıldı. Depremler bölgede korkuya neden oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün belirlemelerine göre ilk deprem saat 12.24'te yerin 5 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Van kert merkezine 60 kilometre olan Özalp İlçesi'nin Karlıyamaç köyü olan bu depremi saat 13.03'te merkez üssü yine Özalp'in Hazine köyü olan 4.1 büyüklüğündeki deprem izledi.



Saat 15.14'te merkez üssü Gürpınar'ın Umut Köyü olan 4.9 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi. Bu depremi saat 15.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha izledi.



Merkez üssüne yakın yerleşim merkezlerinin yanı sıra Van kent merkezinde hissedilen, ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara neden olmayan peş peşe depremler yöne halkında korkuya neden oldu.