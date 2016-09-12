12 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Van'da bombalı saldırı: 48 yaralı

    PKK'lı teröristler Kurban Bayramı'nın ilk günü Van kent merkezinde bomba yüklü aracı infilak ettirdi, ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var

    12 Eylül 2016 Pazartesi 12:12
    Van'da bombalı saldırı: 48 yaralı
    Patlama saat 10.50'de halkın bayram sevincini yaşadığı kentin en merkezi yeri olan Beşyol Mevkii'nde meydana geldi. Van Valiliği'ne 200 metre uzaklıkta, işyerlerinin yoğun olduğu ve Ak Parti il binasının da bulunduğu yerdeki kulakları sağır eden patlamayla birlikte, ortalık savaş alanına döndü. Çok sayıda kişi yaralanırken, çevredeki binalar büyük hasar gördü, araçlar ve binalardan alevler yükseldi.

    Bölgeye güvenlik güçleriyle, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere taşınırken, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar alevleri söndürdü. Güvenlik güçleri çevrede önlem alarak, patlamayı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    VALİLİK AÇIKLAMASI: 2'Sİ POLİS, 48 YARALI

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 2'si polis toplam 48 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklama şöyle:

    "12 Eylül 2016 tarihinde saat 10.50'de ilimiz Beşyol mevkiindeki Ak Parti Van İl Başkanlığı'nın önünde bulunan polis noktası yakınına bölücü terör örgütü mensupları tarafından parkedilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen hain terör saldırısında 2'si polis memuru, 46'sı sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 48 kişi yaralanmış olup, yaralılar ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Terör örgütü mensuplarının yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEME YAPTI

    Patlamanın ardından Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ak Parti il Başkanı Zahir Soğanda ile birlikte olay yerine gelerek inceleme yaptı. Emniyet Müdürü Ekici, detaylı bir araştırmanın ardından konuyla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

    3 PARTİNİN BİNASI HASAR GÖRDÜ

    Van'da, miting alanı olarak da kullanılan Beşyol Meydanı'nda meydana gelen patlamada birçok bina ve iş yeri hasar görürken, aynı bölgede bulunan Ak Parti ile birlikte olay noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıklıkta bulunan CHP, yolun karşı tarafında bulunan ve 60-70 metre uzaklıkta bulunan HDP binaları hasar gördü.

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Demokrasi Nöbetleri de bu alanda yapılmıştı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Van, Van Patlama, Van Saldırı

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