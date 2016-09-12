VALİ TAŞYAPAN: 4'Ü POLİS, 4'Ü İRANLI 50 YARALI

ZARARLAR KARŞILANACAK



BOMBALI ARAÇ UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATTI

YARALILARA İLK MÜDAHALE GÜVENLİK ŞUBESİNDEN

Haber Kaynağı: DHA

Patlama saat 10.50'de halkın bayram sevincini yaşadığı kentin en merkezi yeri olan Beşyol Mevkii'nde meydana geldi. Van Valiliği'ne 200 metre uzaklıkta, işyerlerinin yoğun olduğu ve Ak Parti il binasının da bulunduğu yerdeki kulakları sağır eden patlamayla birlikte, ortalık savaş alanına döndü. Çok sayıda kişi yaralanırken, çevredeki binalar büyük hasar gördü, araçlar ve binalardan alevler yükseldi.Bölgeye güvenlik güçleriyle, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere taşınırken, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar alevleri söndürdü. Güvenlik güçleri çevrede önlem alarak, patlamayı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.Van Valisi İbrahim Taşyapan, patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Taşyapan, bombalı saldırıda, 4'ü polis, 4'ü İran vatandaşı, 50 kişinin yaralandığını açıkladı.Vali Taşyapan, şu bilgileri verdi:"Polis noktasının dış tarafında bomba yüklü araç park ettikten 10 saniye sonra patlatıldı. Ve bu gördüğünüz manzara ortaya çıktı. 2'si ağır 50 kişi yaralandı. 4 polis memuru yaralandı. Bayramın birinci günü ve buraların kapalı olması nedeniyle belkide yaralı sayısını azaltmış durumunda. Burası beşyol meydanın en işlek yerlerinden birisi. Burada AK Parti il binası, HDP, Urartu Oteli, eczanaler ve iş yerlerinin yoğun olduğu bir yer. Bunların hepsi zarar gördü. Ben bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Burada zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Milletimize, memleketimize bunu yaşatanları da lanetliyorum. Terör hain yüzünü Van'da bir defa daha gösterdi. Biliyorsunuz kısa bir süre önce polisevimizin olduğu yerde olmuştu. 2 vatandaşımız ve 2 polisimiz şehit olmuş 71 vatandaşımız da yaralanmıştı. Şimdide bu olayı yaşıyoruz. Milletimizin duruşu karşısında hiçbir terör örgütü ve hiçbir terör saldırısı yıldıramayacak. Bizlere zara verebilir ama hedefine ulaşamaz. insanlarımıza vatandaşlarımıza bunu yaşatanlara bir kez daha lanetliyorum."Vali Taşyapan, zararların karşılanacağını da belirterek, "Devletimiz güçlüdür buradaki tüm maddi hasarları yerine getirebiliriz. Çok daha iyisini yaparız. Bu yapılanlar terör örgütünün son çırpınışlarıdı. Tespitlerimiz sürüyor. Zararlar karşılanacak bundan da kimseni şüphesi olmasın" dedi.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Taşyapan, "Tespitimize göre araç bariyerlerin arka kısmına, polislerin arka tarafına park ettikten sonra uzaklaşıyor ve 10 saniye sonra muhtemelen bombayı uzaktan kumandayla patlatıyor. Araç panelvan tipi minibüs. Ancak detayları araştırıyoruz. MOBESE kameralar var, incelemelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda faillerini ortaya çıkaracağız" diye konuştu.Yaşanan potlamadan sonra olay yerine ilk giden ekibin ise Güvenlik Şube ekipleri olduğu belirtildi. Van Valiliği ve çevresinde bulunan güvenlik şubesi ekipleri patlamadan sonra yaralılalara ilk müdahaleyi yaptıkları belirtildi.