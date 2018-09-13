Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerine maaş yok

Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri komple yenilenmişti. Bünyesinde bulunan kişiler kurumdan maaş almamayı kararlaştırdı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerine maaş yok
13 Eylül 2018 Perşembe 10:30

Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir vazife gördükleri Türkiye Varlık Fonu'ndan maaş almamaya karar verdi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Söz konusu kararla şirketin Genel Müdürlüğü görevine ise Zafer Sönmez getirildi.

2016 YILINDA KURULDU

Türkiye Varlık Fonu, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek ve stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #varlık fonu #yönetim #üye #maaş
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