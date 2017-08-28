Vatan Şaşmaz'ın öldürüldüğü otel odasına girerken son görüntüleri

VATAN Şaşmaz'ın öldürüldüğü oteldeki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı

Otelin girişi ve cinayetin işlendiği kattaki kameralara yansıyan görüntülerde kırmızı gömlekli ve güneş gözlüklü Vatan Şaşmaz'ın güvenlik kontrolünden geçerek otele girişi görülüyor. Kattaki kamera kaydında da Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in art arda odaya girişi görülüyor. Daha sonraki görüntüler Vatan'ı öldüren Aker'in aynı silahla intihar etmesinden sonrasına ait. Görüntülerde kısa süre önce Aker'le aynı masada yemek yiyen yeğeninin ihbarı üzerine otel görevlilerinin odanın bulunduğu kata geldikleri, onların arasında yeğen Dora Ercan'ın da olduğu görülüyor.

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