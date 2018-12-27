Vatandaşlık Sonrasında Vatandaşlık Nasıl Sorgulanır?

Son dönemlerde ülkemizde viral olan ve oldukça merak edilen soruların başında vatandaşlık sonrası vatandaşlık nasıl sorgulanır sorusu gelmektedir. Vatandaşlık başvurusu yapan kişilerin genel itibariyle bilgi sahibi olmadığı konuda vatandaşlık nasıl sorgulanır konusudur. Vatandaşlık başvurusu sorgulamanın iki yöntemi vardır.

Bunlardan biri en yakın nüfus müdürlüğünü ziyaret etmek diğeri ise online olarak hizmetimiz olan Develioğlu Hukuk sitesi üzerinden vatandaşlık sorgulama butonuna tıklamaktır. Bunun yanı sıra NVİ üzerinden vatandaşlık sorgulama işlemlerinizin sonucunun yanı sıra NVİ tarafından paylaşımı yapılan güncel bilgilere de erişim sağlayabilirsiniz.

Vatandaşlık Sorgulaması Hizmeti Hakkında

Başvuru sürecinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamanız durumunda yapmanız gereken bekleyişe geçmektedir. Nüfus müdürlüğüne yapılan vatandaşlık sorgulamalarının yanıtları genel itibariyle 6 ay ya da 3 sene gibi bir süreç içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Bu süreç içerisinde online olarak nasıl vatandaşlık sorgulaması yapacağını bilmeniz, işlemlerinizin sağlık bir şekilde ilerleme kat edebilmesi için yararlı olacaktır. Bu nedenle ne yapmanız gerektiği konusunda ve bilmenizde yarar sağlayacağınız bilgiler konusunda web sitemizi ziyaret etmeniz önemlidir.

Vatandaşlık Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Vatandaşlık sorgulama işlemleriniz develiogluhukuk.com web adresi üzerinde yer almakta olan yönlendirmeye basarak vatandaşlık başvurum ne aşamada sayfasına erişerek online sorgulama yapabilirsiniz. Online olarak başvuru sonucu takip etmenin bir başka yolu ise Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasını ziyaret etmelisiniz.

Sitemiz üzerinden vatandaşlık sorgulama hizmetini tercih edecek olursanız, yönlendirmeye tıkladığınızda başka bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu durumda sorgu ekranın yer alan boşluklara eksiksiz ve doğru bir şekilde başvuru bilgilerini ve başvuru numarasını girmeniz gerekmektedir. Bu işlemden sonra ise sorgulama butonuna basarak, sunmuş olduğumuz vatandaşlık sorgulama hizmetimiz aracılığı ile işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Sonuçları

Belirtildiği üzere vatandaşlık sorgu işlemi için sonuçlar 6 ay ile 3 sene arasında değişim göstermektedir. Bu süreç içerisinde vatandaşlık başvurusu sonucu ile karşılaşmanız durumunda karşınıza 3 adet sonuç çıkacaktır. Bunlardan biri başvuru reddi, diğeri başvuru kabulü ve diğeriyse yapılacak herhangi bir işlemin bulunmadığı sonuçlarıdır. Bu üç başvuru sonucundan biriyle karşılaşmanız halinde oturduğunuz adrese Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüğünden bir tebliğ mektubu gelecektir. Başvuru reddi gibi bir sonuç ile karşılaşmanız durumunda vatandaşlık reddi iptal davası hakkınızın bulunduğunu unutmayın. Başvuru reddi davalarınız için Develioğlu Hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

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