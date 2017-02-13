Vatandaştan trafik sigortasına ilginç çözüm!

Trafik sigortasına yüksek ödeme yapmaktan bunalan vatandaş, ilginç bir yöntem buldu

Trafik sigortasında vaat edilen indirimler bir türlü yapılamadı. Aracının yakıtını vergisi yüzünden yüksek fiyattan kullanan vatandaş, bir de yüksek sigortalar yüzünden bunalarak yeni yöntemlere başvurmaya başladı. Alınan bilgiye göre, yüksek prim ödemek istemeyen vatandaşlar, aile içinde kim kaza yapmadıysa aracını ona devrediyor.



Şu anda 6 milyon kişinin, trafik sigortası olmadan trafikte bulunduğunu açıklayan Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği Başkanı İrfan Uzun, sigorta şirketlerinin ticari araçlara getirilen 2 bin lira üst sınır nedeniyle, zararlarını hususi araçların trafik sigortasından çıkarmaya başladığını söyledi.



Vatandaşın da yüksek trafik sigortası ödemekten bıktığını belirten Uzun, 5 bin TL'lik aracı olana bile bin 700 TL trafik sigortası fiyatı çıkartıldığını anlattı. Bazı vatandaşların sırf trafik sigortası ödememek için aracını sattığını belirten Uzun, bazı vatandaşlarında ailelerinde hiç kaza yapmamış biri varsa aracını ona devrettiğini söyledi.



Bazı araçlar için kaskonun 700 TL, trafik sigortasının da 1000 TL'ye yükseldiğini belirten Uzun, bu yüzden sektörde ciddi bir kaosun olduğunu ve DASK gibi tek fiyata dönülmesi gerektiğini belirtti.





