Ve Hollanda uçuşu iptal etti!

Hollanda'dan skandal bir karar geldi

Hollanda 'dan skandal bir karar geldi. Yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının uçuş izninin iptal edildiği duyruldu. Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada uçuş izninin iptal edilmesi durumunda büyük yaptırımların olacağını duyurmuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal ettiğini açıkladı. İptalin gerekçesi olarak ise “kamu düzeni ve güvenlik” gösterildi.Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Hollanda'nın uçağı kaldırmamakla tehdit ettiğini söylemişti. Yine de Hollanda'ya gitmeye kararlı olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, uçuşun iptal edilmesi durumunda ise büyük yaptırımların olacağını açıklamıştı.