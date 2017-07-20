Veli Ağbaba : Hedef sıfır kazaydı ama 353 emekçi öldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Bürolar Koordinatörü Veli Ağbaba, son 2 ayda en az 353 işçi yaşamını yitirdiğini belirterek,"Gelişmiş bir ülkede işçiler naylon çadırda yanarak gölün ortasında donarak ,baraj kapağı açılınca boğularak ölmez. İktidar buna "kaza" der, biz ise "cinayet" diyoruz; AKP buna "fıtrat" der, biz ise "ihmal" diyoruz dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2 ay önce başlattığı 'hedef sıfır kaza' kampanyası süresince en az 353 işçi yaşamını yitirdiğini belirterek “2 ayda neredeyse bir kasaba büyüklüğü kadar emekçimizi önlenebilecek iş cinayetlerine kurban verdik.Göz göre göre her yıl binlerce insanımızı kaybediyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi yurttaşına bu kadar vurdumduymazlık olmaz." dedi.



İŞÇİLER DONARAK, YANARAK,GÖÇÜK ALTINDA KALARAK ÖLÜYOR



Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada; "Bir ülkenin gelişmişliği kişi başına düşen millî geliriyle, yapılan yoluyla, köprüsüyle, alışveriş merkezi sayısıyla ölçülemez. Bir ülkenin gelişmişliği, insanlarına verdiği değer ile ölçülür. Gelişmiş bir ülkede işçiler 20 milyonluk metropol kentte naylon çadırda yanarak ölmez.Gölün ortasında donarak ölmez. Baraj kapağı açılınca boğularak ölmez. Gelişmiş ülkelerde madenlerde insanlar ölmez, göçük altında insanlar unutulmaz. Servisle işlerine giden işçiler selde boğularak ölmez. Türkiye, asansör boşluğuna düşenlerin, feribota binerken ezilen insanların öldüğü ülke. Kimi 20 yaşına gelmeden merdiven altında ölür, kimi kot taşlarken, kimi traktör kazasında kurbanlık gibi taşınırken ölür bu ülkede. İktidar buna "kaza" der, biz ise "cinayet" diyoruz; AKP buna "fıtrat" der, biz ise "ihmal" diyoruz." dedi.



EMEKTEN YANA POLİTİKA ÜRETMEK GEREK



“AKP'nin bürokratları ısrarla iş kazalarında azalma olduğunu söyleseler de gerçekler hiç de öyle değilö diyen Ağbaba, “ Kamuoyuna açıklanan rakamlar ile gerçekte iş kazalarından dolayı hayatını kaybeden işçi sayısı çok farklı. Bakanlığın 'Hedef Sıfır Kaza'adı altında başlattığı kampanyanın ilk 2 ayında 13 Mayıs'tan 12 Temmuz'a kadar en az 353 işçi yaşamını yitirdiği biliniyor.Demek ki bu sorun kağıt üzerinde başlatılıp yürütülen yazılı metinlerle çözülmüyor. Bu kara tablo bakanları değiştirerek çözülmez.Bakanlar geliyor gidiyor, ölümler sürüyor. Hükümetin en kısa sürede emekçiye bakışını değiştirmesi, emekten yana politikalar üretip bunu hayata geçirmesi gerekmektedir." dedi

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