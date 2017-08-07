Veliefendi'de polis operasyonu

İSTANBUL polisi, sabah erken saatlerde Veliefendi Hipodromu'nda operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda ahırlar da dahil birçok yerde arama yapıldı

Veliefendi'de polis operasyonu
Veliefendi Hipodromu'na sabah saatlerinde polis ekipleri operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyona polis helikopteri, çevik kuvvet ve özel harekat timleri de destek verdi. Hipodromun çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler giriş çıkışları kapattı. Daha sonra ahırlar da dahil birçok yerde arama yapıldı. Operasyonun içeriğiyle ilgili polis bilgi vermedi.

Kaynak: DHA
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