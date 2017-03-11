Vergi dairesi çalışma saatleri

Ülkemiz vatandaşlarının mutlaka resmi bir işlem için gittiği vergi daireleri, vatandaşların hangilerinin vergi mükellefi olduğunu tespit etmekte olan, bu tespit edilen vergi mükelleflerinin ne oranlarda vergi ödeyeceklerini saptayan ve bu belirlenen vergileri vatandaşlardan tespit etme noktasında faaliyetler yürütmekte olan bir kamu kurumudur. Son dönemler içerisinde vergi dairesi tarafından geliştirilen ve vatandaşların kullanımına sunulan internet portalı aracılığı ile vergi dairesinde gerçekleştireceğiniz işlemlerin bir kısmını bu internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz ancak yine bir kısım işlemler için vergi dairesine gitmeniz gerekmektedir.

Emlaktahaber.com adresinden aldığımız bilgilere göre vatandaşların adres değişikliği bildirimi gibi işlemler için vergi dairelerine gitmeleri gerekmektedir. Bu durumu açık bir şekilde açıklamak gerekirse, vergi mükelleflerinin ikametgâh adreslerinde meydana gelen değişiklikler sebebi ile yeni ikametgâh adresinizi vergi dairesine bildirmelisiniz. Bu söz konusu olan adres değişikliği bölgesel bir değişiklik şeklinde olacak ise yani bağlı bulunduğunuz vergi dairesinde değişiklik olacak ise eski vergi dairesine giderek “nakil nedeni ile terk” işlemini yaparak yeni bağlı olduğunuz vergi dairesine yükümlülük tesisi işlemlerini gerçekleştirmek ile yükümlü olmaktasınız.

Bu hususların yanı sıra herhangi bir değişiklik durumu söz konusu olursa en geç bir aylık süre içerisinde vergi dairesine konu ile ilgili bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Bu değişiklik durumlarını açıklamak gerekirse, yükümlülük şeklinde değişiklik, farklı bir vergi çeşidine geçiş, yükümlülükten muafiyet gerektiren durumlar ve adres değişikliği gibi bir takım durumların bildirimi mecburidir.

Vergi konusunda sorumlu olan kişilerin hangi vergi dairesine bağlı oldukları hususunu vergi kanunları belirlemektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafınca bu vergi mükelleflerinin işyeri ve ikamet ettikleri ev adresleri dikkate alınmadan vergi dairelerinin hüküm kapsamını belirlemektedir.

Peki, bu her bireyin mutlaka işinin düştüğü vergi dairesi çalışma saatleri nasıl? Vergi daireleri sabah saat 08.30’da mesaiye başlıyor ve akşam saat 17.30’a kadar bu mesai süreci devam ediyor. Ancak her resmi kurumda olduğu gibi vergi dairelerinin de öğlen arası vardır. Saat 12.30 ila 13.30 arasında öğlen tatilinde olur ve hiçbir işlem yapılmaz.

Kaynak: Emlak Haberleri - https://emlaktahaber.com/Vergi-Dairesi-Calisma-Saatleri/4391