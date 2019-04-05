Vietnam Vizesi Almak İçin Neler Yapmalıyım?

Vietnam Rehberi sayesinde, Türkiye vatandaşı olan ancak yurtdışında bulunan vatandaşlar, işlemlerini sorunsuz bir şekilde online olarak 7/24 yapabilmektedir.

Vietnam’a yapılacak gezi öncesinde vize ve pasaport alınması zorunlu kılınmıştır. Vietnam vizesi almak için yapılması gereken işlemler ve bazı koşullar ise şu şekildedir. Buna göre;

Vize başvurusu için öncelikle Vietnamda bulunan yetkili bir acentayla iletişime geçmeniz gerekmektedir,

Başvuru için gerekli olan belgelere, acentaların resmi sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz,

Vize başvurusu için pasaport ve gezi için satın alınmış bilet ya da rezervasyon bilgileri yetkili acenta ile paylaşılır,

Vize başvurusu sırasında ödeme yapılmaz, Vize mektubu tarafınıza iletildikten sonra ilgili aracı kuruma gerekli ödemeyi yapmanız yeterlidir,

Tüm başvurularda olumlu sonuç oranı %100 olarak hesaplanmıştır,

Vize başvurularının aracı kurum tarafından alınmasının ardından ortalama 7 ile 10 iş günü arasında dönüş sağlanmaktadır,

Vize onay mektubu karşılığında vize istenilen her noktadan kolaylıkla pasaporta işlenebilmektedir (Vietnam’da bulunan Ho Chi Minh ya da Hanoi ile Danang şehirleri havalimanından veya ilgili büyükelçiliklerden),

Vietnam Vizesi 2019 Koşulları

Vietnam’a vize almak isteyen vatandaşların Vietnam vizesi 2019 koşullarından haberdar olmaları gereklidir. Bu nedenle öncelikle başkonsolosluk ya da farklı bilgi kaynaklarından yeterli ve güncel bilgi edinilmelidir. Ardından başvuru da gerekli olan tüm veri ve bilgiler hazır hale getirilmelidir. Başvuru için Ankarada bulunan Vietnam Büyükelçiliği ile irtibata geçilebilir. Vietnam Büyükelçiliği sizden Vietnam göçmenlik bürosu tarafından onaylanmış C1 belgesi (vize onay mektubu talep etmektedir).

Bunun yerine Vietnamda bulunan ve Türkçe konuşarak işlemlerinizi halledebileceğiniz Vietnam Rehberi adlı Türk vize danışmanlık firması sizin adınıza işlemlerinizi tamamlayabilir. Vietnama vize almak için sizin adınıza yetkili kuruluşların hızlı ve sağlıklı bir şekilde işlemleri takip etmeleri sağlanabilir. Hızlı ve güvenli işlem adımlarının ardından herhangi bir aksaklık yaşamaksızın vize sizin adınıza hazır hale getirilmektedir.

Türkiye Dışından Vize İşlemleri

Vietnam Rehberi sayesinde, Türkiye vatandaşı olan ancak yurtdışında bulunan vatandaşlar, işlemlerini sorunsuz bir şekilde online olarak 7/24 yapabilmektedir. Bunun için internet ortamından aracı kuruluş vasıtası ile başvurularını tamamlamakta ve istenilen bilgi ile belgeleri paylaşması yeterli görülmektedir.

Vietnam’a Turistik Vize için Gerekli Belgeler

Vietnam’ın sahip olduğu doğal ve esrarengiz güzelliklerden faydalanmak isteyenler için Vietnam vizesi nasıl alınır sorusunun cevabı merak edilmektedir. Gerekli belge ve bilgileri hazırlayan vatandaşların başvuruları genellikle olumlu olarak 10 günlük sürede cevaplanır.

Turizm ve eğitim ile diğer nedenlere bağlı olarak ziyaret gerçekleştirilebilir. Bu aşamada, vize almak isteyen adayların ziyaret gerekçelerini net ve eksiksiz bir şekilde belirtmiş olmaları onlar açısından bir avantaj teşkil edecektir. Böylece her şey akışında ve normal planlama seviyesinde yerine getirilebilir.

Vatandaşlar arasında evraksız Vietnam vizesi koşulları merak edilmektedir. Öncelikle vize almak isteyen kişilerden talep edilen belgeler ise şu şekilde sıralanmaktadır. Buna göre;

C1 dilekçesi,

Son 6 aylık sürede alınmış olan geçerli pasaport,

Vize başvuru formu,

2 adet ve yakın zamanda çekilmiş olan biyometrik fotoğraf,

Vietnam için rezervasyon ya da satın alınmış bilet bilgi ve evrakları ilgili birimlere sunulmalıdır.

Başvuru sırasında, bireylerin dikkat etmeleri gereken bazı konular bulunmaktadır. Buna göre yasal sıkıntıya düşmemek ve işlemlerin hızlı şekilde gerçekleşmesi için, C1 vize belgesi için bütün bilgiler eksiksiz ve doğru olarak paylaşılmalıdır. Böylece Vietnam vizesi C1 belgesi hazır hale getirilebilir.

Vietnam’a Ticari Ziyaret

Ticari amaçlı olarak Vietnam’a vize almak isteyen vatandaşlar için gerekli evrak ve belgeler farklılık gösterebilmektedir. Buna göre yatırım yapmak, iş görüşmesi düzenleme ya da diğer nedenlere bağlı olarak gerçekleşmesi planlanan geziler için gerekli belgeler şu şekildedir. Buna göre;