Mobilya, insanın konfor ihtiyacından dolayı ortaya çıkmıştır

Önceleri taş ve bitkilerle yaratılmaya çalışılan bu ürünler, ağaçlardan elde edilmeye başladığından beri oldukça önemli bir iş alanı olmuş, iç mimarinin önemli bir temeli haline gelmiştir.

Geçmişten günümüze birçok farklı modanın uyum sağladığı mobilya sektöründe, her geçen gün farklı bir stil göze çarpmış, ev ve ofis mobilyası olarak iki ana kategoride ele alınmaya başlamıştır. Ofis mobilyasında ise, VIP ofis mobilyaları dikkat çekmeye başlamıştır.

Standart ofis mobilyalarına nazaran daha lüks olan bu ürünlerin tasarımı ve kumaşları en kaliteli olanlardan tercih edilmiştir. Ofislerin patron odalarında tercih edilen bu ürünler, her sektörde farklı şekilde kullanılabilmektedir.



VIP Nedir?



İngilizce bir kısaltma olan VIP, çok önemli kişi yani Very Important Person demektir. Dilimizde de VIP olarak kullanılmaktadır ve genelde tüm dillerde genel bir geçerlilik kazanmıştır.

VIP kavramı, siyaset, ünlüler ve sıradan insanlardan ayrılan kişiler için kullanılmaktadır. Genelde zengin olduğu için özel muameleye tabi olan kişiler VIP olur ama bazı istisnalarda topluma mal olmuş başarılara sahip kişiler de olabilir.

Bu kişilerin kurumsal olarak çalışma ortamlarında özel odaları vardır. Bu odalar dekore edilirken, genelde özel modeller tercih edilir. Bu modeller bir iç mimar tarafından özel olarak yapılabilir ya da lüks VIP mobilya seçenekleri tercih edilebilir.



Normal Ofis Mobilyasıyla VIP Ofis Mobilyasının Farkı Nedir?



Normal ofis mobilyaları çoğunlukla suntalam malzemelerden üretilir ve taşımaya dayanıksız olur. Yani yer değişikliği söz konusu olduğunda parçalar kırılabilir.

Kumaş ve ergonomi açısından da konforlu sayılmazlar. Ancak VIP ofis mobilyası söz konusu olduğunda ergonomi açısından özenli bir konfor söz konusudur. Görsel açıdan da oldukça iyi bir sonuç alınabilen VIP mobilyalar, uzun yıllar dayanıklıdır.

Genelde standart olan ofis mobilyaları yönetici koltuğu, masa, dosya dolabı, misafir koltuk takımları ve masası gibi birçok farklı parçadan oluşmaktadır. Ofis mobilyasında zamansız seçimler yapabilmeniz için VIP ürünleri normal ürünlere tercih edebilirsiniz.



Normal mobilyalar, sadece malzeme kalitesi açısından değil, tasarım açısından da oldukça farklıdır. Daha düz tasarımlar olan standart mobilyalarda, görsellik de sıradandır.



VIP Ofis Mobilyası Seçimi Nasıl Olmalı?



VIP ofis mobilyası almak isteyenler, öncelikle malzemenin kalitesini sorgulamalıdır. Ofis mobilyasının en önemli parçalarından olan yönetici koltuğunun boy uzunluğuna göre ayarlanabilmesi, konforlu ve ergonomik açıdan uygun olması ve kumaş kalitesi önemlidir.

Misafir koltukları sandalye ya da koltuk takımı olarak tercih edilebilir. Bu oturum şeklinde modern tasarımların tercih edilmesi de söz konusu olmaktadır. Sıkıcı bir görünüm istemeyenler için özel renk seçenekleri ya da tercih edilebilir. Beyaz renklerde sararma durumları söz konusu olduğundan bu renk pek tercih edilmemekle birlikte, mermer tasarımlar tercih edilebilir.

Klasik mobilyaların fiyatlarına nazaran VIP ofis mobilyalar daha yüksektir. Bu fiyatlar bütçeye göre belirlenebildiği gibi, hazır ürünler de belirlenebilir.



VIP Mobilyalar Hangi Sektörler İçin Uygundur?



VIP mobilyaları her iş için kullanabilirsiniz. Abartılı olmamak koşuluyla küçük mekanlarda tercih edebilirsiniz.

Genelde büyük olan mekanlarda VIP ofisler tercih edilir. Çok kalabalık olan bir mekan söz konusu olmadığında daha şık görünen mobilyalar, farklı sektörler için tercih edilmektedir. Özel el işçiliği ürünü olan bir mobilya reklam ajansının içinde sırıtacağı için, iyi bir psikolojik etki yaratmaz.

Bu nedenle birçok kişi için önemli olan ofis mobilyası herkesin kişisel zevkine göre belirlenmekle birlikte, genel bir kurumsal temaya da uygun olmalıdır. İşi yansıtan detaylar her zaman daha iyi bir dekorasyon ortaya çıkarabilir.

Malzeme seçimi, farklı mobilya seçenekleri, kullanışlılık açısından ergonomik olma gibi özellikler bu seçim için dikkate alınması gereken hususlardır.



VIP Ofisler Nasıl Teslim Edilebilir?



VIP ofis uygulamaları genelde anahtar teslim olarak sunulur. Tam bir takım halinde satılan VIP ofis takımları klasik renklerden sıra dışı renklere kadar birçok farklı seçenek de kullanılabilir.

Ofislerin dekorasyonu için kaliteden ödün vermeyen ve şık bir etki yaratmak istediğinizde hakiki deriden koltuklar, ahşap ve el işçiliği ile özen gösterilmiş detaylarla süslendiğinde aristokratik bir lüksü yansıtabilirsiniz.

Şatafat sevenler pirinç ve bronzlarla detayları süslerken, daha sade ve resmi bir dekorasyon isteyenler için renk seçimi kahve tonlarında olabilir.



VIP Mobilyada Hangi Renkler Tercih Edilir?



VIP ofis takımlarında kahverengi tonlarını kullanmak çok tercih edilir. Kahverenginin açık ve koyu tonlarının kullanıldığı VIP mobilyada siyah ve beyaz renk de çok tercih edilir.

Siyah ve beyaz renklerin tercih edildiği mobilyalar ise, siyah çok yoz tuttuğu, beyaz ise zamanla sararma yaptığı için tercih edilmemektedir. Dekorasyon malzemeleri olarak tercih edilecek ürünler arasında yer alan aksesuarlarda da kahve ve altın tonları çok tercih edilmektedir.



Günümüzde her sektör için özel üretim VIP ofis mobilyası sipariş edilmekte veya hazır olan takımlar satın alınarak uygulama yapılacak olan mekana konumlandırılmaktadır. Bu konumlandırmaya uygun olmayan durumlar için ise özel tasarım tercih edilir.



