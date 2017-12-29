Vize krizi ile ilgili yeni açıklama

ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinin dün sonlandırıldığı açıklanmıştı. Konuyla ilgili yeni açıklama geldi

Vize krizi ile ilgili yeni açıklama

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosluk Bölümleri’nde göçmen olmayan vize görüşmelerini tekrar başlatıldığı duyuruldu.

Büyükelçilik resmi sitesinden yapılan açıklamada, 28 Aralık tarihinden itibaren göçmen olmayan vize işlemlerinin tam kapasiteli olarak hizmete açıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #vize #türkiye
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