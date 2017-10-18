Vize krizinde yeni gelişme. ABD'den Türkiye'de 4 şart!

ABD'yle yaşanan vize krizi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet Ankara’ya geldi. ABD heyeti Türkiye ile vize krizinin bitmesi için 4 şart olduğunu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığına geldi.

ABD Heyeti ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında başta vize konusu olmak üzere gündemdeki konular görüşülmesi bekleniyor.



ABD'li heyetin verdiği bilgilere göre vize krizinin bitmesi için ABD'nin 4 şartı olduğu bildirildi. Habertürk'ün aktardığı habere göre o 4 şart şöyle;



-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli



-Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı.



-Çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanmasın



-Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli