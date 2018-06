Vizesiz gidilebilecek 7 muhteşem tatil rotası

Türkiye’de son dönem tatil planlamalarına baktığınız da vizesiz gidilebilecek ülkeler dikkat çekiyor. Üstelik gidebileceğiniz birbirinden güzel ülkeler var. Bugün genel olarak baktığımız zaman dünya üzerinde bulunan 195 ülkeden 102 tanesine kolaylıkla giriş yapabiliyorsunuz

Türkiye’de son dönem tatil planlamalarına baktığınız da vizesiz gidilebilecek ülkeler dikkat çekiyor. Üstelik gidebileceğiniz birbirinden güzel ülkeler var. Bugün genel olarak baktığımız zaman dünya üzerinde bulunan 195 ülkeden 102 tanesine kolaylıkla giriş yapabiliyorsunuz. Ve üstelik bunların hepsi de çok güzel destinasyon alanlarına sahipler. Aşağıda sizinle paylaşacağımız ülkelere baktığınız da hem güzel bir rota hem de vizesiz gezebilme imkânı sağlıyor.





KARADAĞ

Turkuaz rengi denizi ve yemyeşil doğasıyla huzuru iliklerinize kadar hissedebileceğiniz cennet bir ülke. Buradayken kendinizi çok daha güvende hissedeceksiniz. Balkanların en çok sevilen ülkeleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Avrupa’da gidebileceğiniz en ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Karadağ’ın başkenti Podgorica’dır ve resmi dili de Karadağca’dır. Ülkede konuşulan diğer diller ise Sırpça ,Bosnak ve Arnavutçadır. Ülkede para birimi olarak ise Euro kullanılıyor. Bunun içinde yalnız ülkemizden değil dünyanın pek çok noktasından tatil için gelen çok sayıda insanları bulabilirsiniz. Ülke Türkiye’den saat olarak 1 saat ileride bulunuyor. Buraya gittiğiniz zaman en çok ziyaret edeceğiniz şehirler arasında Podgorica, Kotor, Budva, Tivat, Centinje, Niksıc, Herceg Novi, Zabljak geliyor. İklimi ise bölgelere göre farklılık gösteriyor. Kışın bol yağışların görüldüğü ülke yazın oldukça sıcak olabiliyor.





BOSNA HERSEK

Bosna Türkiye’de kardeş ülke konumunda olan bir konumdadır. Burası doğa için muhteşem bir konumda ve içerisinden geçen derelerden tutun da sizi saracak olan sıcakkanlı insanları ile kendinizi buradayken çok daha özgür hissedeceksiniz. Karadağ’da gezerken 1999 yılında yaşanan savaşında izlerini seyrederken bulacaksınız. Bosna, Mostar ve Saraybosna’ nın güzelliklerini görmeniz içinde ideal bir alan.





JAPONYA

Vizesiz turlar kapsamında gidebileceğiniz ülkelerden bir tanesi de Japonya’dır. Burası aslında birçoğumuzun hayallerini süsleyen bir ülkedir. Ancak ülkemize olan uzaklığı nedeniyle pek çok insan buraya gitmeye sıcak bakmaz. Japonya’yı ilgi çekici hale getiren diğer bir özelliği ise mimari yapısıdır. Çünkü mimarisi buraya ilk kez gidenleri etkileyici bir güzelliğe sahiptir. Burada gördüğünüz ve göreceğiniz her şeyin de çok farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Japonya, kültürü itibariyle biz Türklere çok sıcakkanlı bir millet olarak bilinir.





GÜNEY KORE

Orta Asya’da en gelişmiş ülkelerden bir tanesidir. Eğer ki siz şehir kaçamaklarından hoşlanan biriyseniz kesinlikle önerebileceğimiz bir ülke. Kültür sanata çok önem verirken yaklaşık olarak 5 bin yıllık tarihi ile gezenlere çok farklı güzellikler sunabiliyor. Japonya fa gezerken yapabileceğiniz pek çok aktivite var. Mesela kayak yapabiliyor, balıkçı kasabalarını gezebiliyorsunuz. Balık yiyebileceğiniz onlarca mekân var özellikle suşinin tadı en güzel burada olacaktır. Gezerken çeltik tarlalarına rastlayabilirsiniz. Geleneksel ahşap evlerde konaklamalar ve renkli festivalleri sizi büyüleyecek.





MALDİVLER

Maldivler rüya gibi bir tatilinde başlangıcı olabilir. Ülkedeki sahiller görülmeye değer. Beyaz kumsallar ve mavinin neredeyse her tonunu görebileceğiniz berrak bir deniz. Sanıyorum ki pek çoğumuz Maldivleri fotoğraflarda gördük ve keşke burada olsaydım dedik. İşte o zaman içimizden oraya ışınlanma isteği duymuştuk. Şimdi vizesiz ülkeler kapsamında Maldivler mutlaka gitmeniz ve görmeniz gereken bir yer. Burasının can sıkan tarafı ise cüzdanınızın biraz kabarık olması gerekir. Bu ülkenin pahalılığından değil ama gitmek isteyeceğiniz çok yer olacağından. Maldivler’de çok sayıda ada var ve bu adalar arasındaki yolculuklar sizi zorlayabilir. Ülkede çok sayıda turist görmek mümkün bunun içinde bazı dönemlerde lüks otellerde doluluk oranları her zaman yüksektir. Kısacası bütçenize göre Maldivler’de çok güzel tatil geçirmeniz mümkün olabilecektir.





TAYLAND

Ucuzluğu ile dikkat çeken ülke dinamikliği ile dikkatleri çekiyor. Burası deniz tatili denildiği zaman akla gelebilecek en doğru adreslerden bir tanesi. Deniz seven insanlar plajlarıyla ilgi çekiyor. Tayland dalış sporu konusunda da oldukça iddialı ülkeler arasında yer alıyor. Bazı Türkler Tayland’ a geldiği zaman zorlanabiliyor. Özellikle de yemek kültürü bizden çok daha farklı olduğundan dolayı ülkeye geldiğiniz zaman aç kalabilmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunun içinde buraya gelmeden önce size tavsiyemiz birkaç Türk yemekleri yiyebileceğiniz mekan araştırmanız konusunda. Tayland’ı anlatmaya başladığınız da sabahtan akşama kadar sürebilir. Bunun içinde sözü uzatmak yerine Tayland’ı genel olarak anlatmanın daha doğru olduğuna inanıyoruz.





