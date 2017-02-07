Volkan Demirel'e büyük şok!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında Fenerbahçe taraftarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesiyle Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı

Volkan Demirel'e büyük şok!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcıları Ramazan Öksüz ve Ahmet Aslan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 17 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sprots Arena'da oynanan basketbol maçında taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi  Volkan Demirel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, "Hakaret içerikli tezahürat" başlıklı 14. maddesi kapsamında başlatıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #volkan demirel #soruşturma
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