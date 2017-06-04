Vücudu kaşıntıdan yara oldu

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde oturan 58 yaşındaki Zeliha Gülerdağ'ın yaklaşık 2 yıldır teşhisi konulamayan bir hastalık nedeniyle vücudunun tamamı kaşıntıyla yara oldu. Tedavi için çeşitli hastanelere başvurduğunu söyleyen Gülerdağ, "Yetkililerimizden derdime çare bulunmasını istiyorum" dedi

Kumluca'ya bağlı Temel Eğitim Mahallesi'nde oturan Zeliha Gülerdağ'ın 2015 yılı şubat ayında geçirdiği bel fıtığı ameliyatından iki ay sonra vücudunda kaşıntı başladı. Ameliyat öncesi belirli aralıklarla kan verdiği için yeniden kan vermek amacıyla Kızılay'a giden Gülerdağ'a kan verebilmesi için ameliyatın üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerektiği söylendi.





Ameliyattan 1 yıl sonra tekrar kan vermek için Kızılay'a başvuran Zeliha Gülerdağ'ın kan testleri yapıldı. Ardından Kızılay'a çağrılan Gülerdağ'a test sonucu kanında enfeksiyon tespit edildiği ve bu yüzden kan alınamayacağı söylendi. Çeşitli hastanelerde tedavi için başvuruda bulunan Gülerdağ, hastalığına çözüm bulamadı.





'DERDİME ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUM'





Eşini bir süre önce kaybeden ve 17 yaşındaki kızı Sabriye ile birlikte yaşayan Zeliha Gülerdağ, "Gece gündüz kaşınıyorum. Uyuyamıyorum. Sürekli elbise değiştiriyorum. Duş alıyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve özel hastaneler de dahil birçok sağlık kuruluşuna başvurdum. Bir türlü tedavi olamadım. Bir hap ve krem verip gönderiyorlar. Antalya'daki özel bir hastaneye gittim. Burada birçok test yaptılar, kolumdan parça aldılar. Tek teşhis 'deri altında bir enfeksiyon var' dediler. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de gittim. Bir türlü tedavi olamadım. Sadece Kızılay 'HBV DNA virüsü var' dedi. Başka da teşhis yok. Yetkililerimizden derdime çare bulunmasını istiyorum" dedi.

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