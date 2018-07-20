'Vücudunda neden dövme var' deyip...

Karaman'da dövme yaptığı işyerinin karşısındaki parkta oturan Barış A. (34), iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyen 3 kişi tarafından bacağından bıçaklandı

'Vücudunda neden dövme var' deyip...
20 Temmuz 2018 Cuma 13:23

Olay, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Barış A., iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta otururken yanına gelen 3 kişi, iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyerek bıçakla saldırdı. Sol bacağından iki bıçak darbesi alan A., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #dövme #dövme bıçaklama
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