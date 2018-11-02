WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Ahmet Kural, sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada tanıklar ifade verdi. İfadelerde, bir tanığın WhatsApp konuşmaları dosyaya girdi. Yazışmalarda, Kural'ın evinde bir kızı dövdüğü iddia ediliyor

WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
02 Kasım 2018 Cuma 17:40

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun şoförü ve bir kadın savcıya ifade verdi. Tanıklar ifadelerinin ardından adliyeden ayrıldı. Tanıklar basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir, bugün olayla ilgili tanık dinletti. Sıla’nın şoförü ve bir kadın, tanık olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına ifade verdi. Ahmet Kural'ın tanık olarak dinlenilen komşusu, Sıla'ya dayak olayıyla ilgili arkadaşına attığı whatsapp mesajını soruşturmayı yürüten savcılığa sundu. Tutanakla tespit edilen ve dosyaya delil olarak giren mesajda: "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü dövüyor, polise haber versek mi?" yazdığı belirtildi. İfadelerini veren tanıklar, adliyeden ayrıldı.


Kaynak: DHA
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