Yağışlı havalar ne kadar sürecek? İşte yanıtı...

Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Boğaz’da şiddetli dalgalar oluşurken, Meteoroloji'nin verilerine göre, soğuk ve yağışlı hava pazar günü yurdu terk edeceği bildirildi

Yağışlı havalar ne kadar sürecek? İşte yanıtı...
30 Kasım 2018 Cuma 09:34

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul’da iki gündür aralıklarla süren sağanak yağmur ve rüzgar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Eminönü, Üsküdar ve Sarıyer’de, fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, Boğaziçi adeta kahverengiye boyandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar, soğuk hava ve fırtınaya aldırış etmeden Galata Köprüsü’nde balık tutarken, Üsküdar Sahili’nde Kız Kulesi manzarasını seyreden vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden edinilen verilere göre, soğuk ve yağışlı hava cumartesi günü batı ve iç bölgelerinden pazar günü ise tüm yurtta etkisini yitirecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yağış #hava #soğuk #meteroloji #hava durumu
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