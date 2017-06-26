Yağmur, İstanbul ve köprüyü yakından görüp, memleketine döndü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oturan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın daveti üzerine İstanbu'a giden Aydın Güder, 8 yaşındaki kızı Yağmur, eşi Hayat, kızları Pınar, Bahar ve Elanur memleketlerine döndü. Babasının kendisi için yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul'u yakından gördüğünü anlatan Yağmur, büyük mutulluk yaşadığını belirtirken, aile yetkililere teşekkür ederek İstanbul'da çok güzel 5 gün geçirdiklerini söyledi

Yüksekova İlçesi'nde oturan uydu alıcısı ve çanak anten tamircisi Aydın Güder, bir süre önce İstanbul'u görmek isteyen kızı Yağmur için perde korneşi, şemsiye, led ışıklar ve ses sitemi kullanarak 2 metre 10 santimetre uzunluğunda ışıklı ve martı sesli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketini yaptı. Bu meket ve küçük Yağmur'un duyguları haber olunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, baba, kızı ve ailesini İstanbul'a davet etti. Başkan Topbaş'ın davetlisi olarak 5 gün boyunca İstanbul'da kalan Yağmur ve ailesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bir çok tarihi mekanı gezme olanağı buldu. Yağmur ve ailesi bugün uçakla İstanbul'dan memleketleri Yüksekova'ya geldi.



Yaklarının karşıladığı Güder ailesi ve Yağmur'un mutluluğu gözlerinden okunurken, aile çok güzel bir hafta giçirdiklerini anlattı. Aydın Güder, kızının hayellerini gerçek olduğunu ve herkesin Ramazan Bayramını kutladığını belirterek şöyle konuştu:



"İstanbul ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü çok merak eden kızımı, maddi imkansızlıklardan dolayı İstanbul'a götüremiyordum. Yaptığım maket haber olunca bizi İstanbul'a davet ettiler. Maketini yaptığım köprüyü ve birçok yeri yakından gördü. Büyük mutluluk yaşadık. Herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul’un en güzel yerlerini gezdik. Yağmur, bize hayellerine kavuştuğunu ve büyük mutluluk yaşadıklarını anttı. Kızım belkide ömürü boyunca bu kadar güzel yerleri gezemezdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Hem kızım, hem de biz unutamayacağımız günler geçirdik."



Çifte bayram yaşadığını anlatan 2'nci sınıf öğrencisi Yağmur ise, "Köprüyu gezdim, hem de bayramı İstanbul'da kutladım. Bu arada tarihi mekanları da gezdik. İstanbul'da gezdiğim yerleri mahalledeki ve sınıf arkadaşlarıma anlatacağım. Buradan Başkan Kadir Topbaş’a çok teşekkür ederim" dedi.

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