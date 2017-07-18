Yağmur nedeniyle aracının üzerinde mahsur kaldı

Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'u sel götürüyor. Aksaray'da bir çocuk sel sularına kapılırken, bir kadının ise aracının üzerinde mahsur kaldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Sağanak yağmur İstanbul'un tamamında etkili oluyor. Aksaray'da araçlar sel sularına kapılırken, bir kadın ise aracının üzerinde mahsur kaldı.



Aksaray'dan bir dikkat çeken kare daha geldi. Sel sularına kapılan çocuk, çareyi yüzmede buldu.


METROYU DA SU BASTI

Aksaray metrosunu da su bastı. Bakırköy'e kadar sefer yapabiliyor. Metro, Metrobüs ve halk otobüsü seferlerinde aksamalar yaşanıyor.


İNSANLAR BOTLARLA KURTARILIYOR

İstanbul'da en fazla yağışı Silivri aldı. Yolları basarken oluşan sel nedeniyle Gümüşyaka'da çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanları itfaiye botlarla kurtarmak için çalışma başlattı.

Etiketler; #sel #istanbul #yağmur
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