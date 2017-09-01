Yağmur Suyu Izgarası

Yağmur suyu ızgarası</a> veya yağmur suyu mazgalı kent yaşamında çok önemli yer tutan rögar kapağı kompozit ürünlerden biridir. Fark etmeden yürüyüp geçtiğiniz yolların suyla dolup taşmaması için ne kadar önemli olduklarını unutmamamız gerekir.





Bu nokta, özellikle kentsel dönüşüm nedeniyle yollarda çok fazla görmeye başladığımız kamyonların yağmur suyu ızgaralarının üzerinden ne kadar çok geçtiğini düşündüğümüzde kompozit üretimin önemini çok çarpıcı şekilde vurgulamaktadır. Kompozit yağmur suyu ızgarasının hurda değeri olmadığı için çalınma riski yoktur. Bu durum, yolda yürürken sürprizle karşılaşmadan güvenle yürüyebileceğiniz anlamına gelir. Çalınan rögar kapakları veya mazgallar yüzünden insanların çukurlara düşme haberleri giderek azalmıştır. Yağmur suyu ızgarası, sadece belediyelerin değil her vatandaşın özenle koruması gereken malzemelerdir. Sokaklarda başıboş gezen çöpler, rüzgarda savrulan poşetler bu ızgaraları tıkadığında, yağmur suları gitmeleri gereken yere akamayacak ve sokakları birer göle çevirecektir. Kompozit maddeden üretilmiş yağmur suyu ızgaraları dökme demirden farklı olarak daha estetiktir. Bu ızgaralar, çevreye uyumlu renklerde üretilebilir.



Üretildikleri maddenin renkli olması nedeniyle ve dışardan boyanmadıkları için renkleri solmaz, eskimez, boya nedeniyle malzeme üzerinde korozyon meydana gelmez. Kompozit yağmur suyu ızgarası fiyatları ise döküm ürünlerden daha uygundur. Hem kullanım ömrü daha uzun, hem daha dayanıklı, hem çalınmaz, hem eskimez, hem de rengarenk seçeneklere sahiptir. Satın alındığında ömürlüktür. Dolayısıyla hem malzemesi daha avantajlı hem de fiyatı döküme göre daha az maliyetlidir. Küresel iklim değişikliğinin etkileri şimdilik yoğun ve sert yağışlarla kendini göstermeye başladı. Ancak uzmanların bu yağışların giderek daha da artacağı ve şiddetleneceği yönündeki açıklamaları insanların çok basit görünen ancak aslında çok hayati bir konu olan yağmur suyu ızgarasını giderek daha ilgi çekici kılacaktır. Yağmur suyu ızgarası veya yağmur suyu mazgalı kent yaşamında çok önemli yer tutan rögar kapağı gibi kompozit ürünler den biridir. Fark etmeden yürüyüp geçtiğiniz yolların suyla dolup taşmaması için ne kadar önemli olduklarını unutmamamız gerekir. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte yağmurların şiddeti artmış, metrekareye düşen yağış miktarında çok büyük yükselişler kaydedilmeye başlanmıştır. Yağmur suyu ızgarasıyla ilgili birinci gereklilik, yağmur suyu ızgaralarının darbeye, ısıya ve ağırlığa dayanıklı kompozit maddeden üretilmiş olmalarıdır. Döküm olarak üretilmiş yağmur suyu ızgaralarının kırılması, aşınması veya ısı nedeniyle deforme olması muhtemel sonuçtur. Kompozit yağmur suyu ızgarası, sıcakta ve soğukta formunu bozmaz, üzerinden geçen araçların ağırlığıyla esnemez ve kırılmaz.Bu nokta, özellikle kentsel dönüşüm nedeniyle yollarda çok fazla görmeye başladığımız kamyonların yağmur suyu ızgaralarının üzerinden ne kadar çok geçtiğini düşündüğümüzde kompozit üretimin önemini çok çarpıcı şekilde vurgulamaktadır. Kompozit yağmur suyu ızgarasının hurda değeri olmadığı için çalınma riski yoktur. Bu durum, yolda yürürken sürprizle karşılaşmadan güvenle yürüyebileceğiniz anlamına gelir. Çalınan rögar kapakları veya mazgallar yüzünden insanların çukurlara düşme haberleri giderek azalmıştır. Yağmur suyu ızgarası, sadece belediyelerin değil her vatandaşın özenle koruması gereken malzemelerdir. Sokaklarda başıboş gezen çöpler, rüzgarda savrulan poşetler bu ızgaraları tıkadığında, yağmur suları gitmeleri gereken yere akamayacak ve sokakları birer göle çevirecektir. Kompozit maddeden üretilmiş yağmur suyu ızgaraları dökme demirden farklı olarak daha estetiktir. Bu ızgaralar, çevreye uyumlu renklerde üretilebilir.Üretildikleri maddenin renkli olması nedeniyle ve dışardan boyanmadıkları için renkleri solmaz, eskimez, boya nedeniyle malzeme üzerinde korozyon meydana gelmez. Kompozit yağmur suyu ızgarası fiyatları ise döküm ürünlerden daha uygundur. Hem kullanım ömrü daha uzun, hem daha dayanıklı, hem çalınmaz, hem eskimez, hem de rengarenk seçeneklere sahiptir. Satın alındığında ömürlüktür. Dolayısıyla hem malzemesi daha avantajlı hem de fiyatı döküme göre daha az maliyetlidir. Küresel iklim değişikliğinin etkileri şimdilik yoğun ve sert yağışlarla kendini göstermeye başladı. Ancak uzmanların bu yağışların giderek daha da artacağı ve şiddetleneceği yönündeki açıklamaları insanların çok basit görünen ancak aslında çok hayati bir konu olan yağmur suyu ızgarasını giderek daha ilgi çekici kılacaktır.