Haber Kaynağı: DHA

Bingöl’de, merkeze bağlı Şaban köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen ve küçük yaştaki çocukları sosyal medya üzerinden taciz ederek kadınlara da cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen 25 yaşındaki Z.S. adlı kişinin tartaklandığı görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Adı öğrenilemeyen bir kişi tarafından çekilen ve internette yüklenen görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, görüntüleri çeken kişinin tartaklama olayını da gerçekleştiren kişi olduğu belirtildi.Görüntülerde, yüzü kanlar içinde kalan Z.S'nin, kendisini döven kişiden koşarak kaçmaya çalıştığı ancak, yakalandığı görüldü. Z.S.'yi döven kişinin görüntülerde, Z.S.'ye, "Seni gebertirim. Bir daha milletin çoluk çocuğuna mesaj atarsan seni gebertirim. Evini, adını, soyadını, her şeyini biliyorum. Bir daha adın bana gelirse, seni yerle bir ederim, erkek. Bingöl küçük bir yer değil mi?" diyerek dövmeye etmeye devam ettiği görülüyor.Bingöl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, videodaki taciz iddiasıyla dövülen kişinin Bingöl merkez Şaban Köyü’ne kayıtlı Z.S. olduğunu doğrulayarak, olayın nerede gerçekleştiğinin ise, bilinmediğini söyledi. Şikayetçi olma durumuna göre adli soruşturmanın başlatılacağını ve konu hakkında araştırmanın sürdüğünü belirten Pamuk, tarafların bulunması halinde gerekli işlemlerin yapılacağı bilgisini verdi.