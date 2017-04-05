Yakınları ulaşamayınca eve gelip kapıyı kırdı ve...

Kayseri 'de 1 çocuk annesi 30 yaşındaki Dilek Encü, kendini evindeki doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 8'inci Cadde'deki 3 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Dilek Encü'den 2 gündür haber alamayan yakınları, daireye geldiler. Kapıyı kırarak açan yakınları, talihsiz kadını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. 11 yaşında bir erkek çocuk annesi kadının cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Dilek Encü'nün eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.