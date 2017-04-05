Yakınları ulaşamayınca eve gelip kapıyı kırdı ve...

Yakınları ulaşamayınca eve gelip kapıyı kırdı ve...

Kayseri'de 1 çocuk annesi 30 yaşındaki Dilek Encü, kendini evindeki doğalgaz borusuna asarak intihar etti.


Merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 8'inci Cadde'deki 3 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Dilek Encü'den 2 gündür haber alamayan yakınları, daireye geldiler. Kapıyı kırarak açan yakınları, talihsiz kadını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. 11 yaşında bir erkek çocuk annesi kadının cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Dilek Encü'nün eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #kayseri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.