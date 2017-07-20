Yalova’da üzerine mermer plaka düşen işçi öldü

YALOVA’nın Altınova İlçesi'ndeki bir mermer fabrikasında, üzerine mermer plaka düşen işçi 49 yaşındaki Nurettin Çökelez öldü

Altınova'da faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan Nurettin Çökelez’in üzerine mermer plaka düştü. Ağır yaralanan Çökelez, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Çökelez’in iş arkadaşları hastaneye akın ederken, Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi’nde oturduğu belirtilen Çökelez’in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.







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