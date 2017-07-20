Yalova’da üzerine mermer plaka düşen işçi öldü

Altınova'da faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan Nurettin Çökelez’in üzerine mermer plaka düştü. Ağır yaralanan Çökelez, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Kaynak: DHA
Çökelez’in iş arkadaşları hastaneye akın ederken, Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi’nde oturduğu belirtilen Çökelez’in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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