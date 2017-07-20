Yalova’da üzerine mermer plaka düşen işçi öldü

YALOVA’nın Altınova İlçesi'ndeki bir mermer fabrikasında, üzerine mermer plaka düşen işçi 49 yaşındaki Nurettin Çökelez öldü

Yalova’da üzerine mermer plaka düşen işçi öldü
Altınova'da faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan Nurettin Çökelez’in üzerine mermer plaka düştü. Ağır yaralanan Çökelez, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çökelez’in iş arkadaşları  hastaneye akın ederken, Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi’nde oturduğu  belirtilen Çökelez’in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.


 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Stajyer hemşirenin öldüğü kazada sürücü arkadaşı serbest
Sonraki Haber
Önce aşık, sonra nakil oldular
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.