Yanan fabrikanın sahibi için gıyabi cenaze namazı kılınacak

GAZİANTEP'te, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünde Pazartesi günü çıkan yangından bu yana kendisinden haber alınamayan fabrika sahibi 63 yaşındaki Tuncay Kara halen bulunamadı. Arama çalışmaları devam ederken, Kara için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak

Sam Mahallesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde geçen pazartesi günü saat 16.00'da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 12 saatte söndürülebildi. Yangında fabrika sahibi Tuncay Kara'dan haber alınamaması üzerine soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla arama çalışması başlatıldı. Depo bölümünün tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası ulaşılamayan Tuncay Kara'nın bulunması için bugün de AFAD, UMKE, itfaiye ve işçilerin katılımıyla arama yapıldı. Fabrikada arama çalışması yürüten 100 kişilik ekip, Kara'ya henüz ulaşamazken, hasar gören fabrikadaki molozlar da temizleniyor.



Haber alınamayan evli ve 3 çocuk babası Kara için yakınları tarafından yarın öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.



Yangında fabrikanın hemen yanında bulunan bazı binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yerleşim yerine fabrika yapılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, fabrikanın evlerinin hemen yanında olduğunu ve tehlike saçtığını söyledi. Fabrikanın yanan depo bölümünün hemen yanında bulunan evinde büyük çapta hasar olduğunu belirten Ersin Gülşen, evinin eşyalarını yeni yaptırdığını ve yangından sonra mağdur kaldığını ifade etti. Mağduriyetlerinin karşılanmasını isteyen Ersin ve Cennet Gülşen çifti, evlerinde oturamadıklarını anlattı.





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