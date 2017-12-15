Yangın felaketi: 3 çocuk öldü!

Tokat'ın Niksar İlçesine bağlı bir köyde yangın çıktı. Yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bozyurt köyünde öğle saatlerinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 çocuk öldü.



Yangının bildirilmesi üzerine köye Niksar ve Tokat'tan itfaiye ve 112 ekipleri gönderildi. Yangın ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.



2 KATLI EV ALEVLERE DAYANAMADI



Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde öğle saatlerinde çıkış nedeni saptanamayan yangında alevler kısa sürede 2 katlı ahşap evi kapladı. Köylülerin müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayınca tutuşan ahşap bina çöktü. Yakınlarının içeri giremediği evde bulunan kimlik ve yaşları henüz tespit edilemeyen 3 çocuk yaşamını yitirdi.