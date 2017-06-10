'Yanımda yoklardı' dedi, ancak yaralı kadın her şeyi anlattı

Konya'da tatile gitmek için yola çıktıkları evli ve 2 çocuk annesi eski eşi 22 yaşındaki Fatma Nur Duran'ı çıkan tartışma sonucu dövüp, boğazını keserek ağır yaralan 30 yaşındaki Nurettin Şen'in polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin ve çocuğunun yanında olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Daha sonra susma hakkını kullanan Şen, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sevkedildiği mahkemece tutuklandı

Olay, geçen Perşembe günü akşam saatlerinde Konya- Antalya karayolunun Seydişehir İlçesi İncesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Merkez Meram İlçesi'nde oturan evli Fatma Nur Duran, geçen çarşamba günü ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu ile 3 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğini de yanına alıp evden ayrıldı. Geri dönmeyen Duran'ın eşi Yusuf Duran, durumdan şüphelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Fatma Nur Duran, iddiaya göre dün, 2 çocuğu ve boşandığı eşi Nurettin Şen ile birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktı. Nurettin Şen ve Fatma Nur Duran arasında araçta, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şen, arıza yaptığını öne sürdüğü aracı yolun sağına çekip, Duran'ı dövdü, bıçakla boğazını kesti. Ardından Duran'ı, ikinci eşinden olan kızıyla birlikte araçtan atıp, oğlunu yanına alarak kaçtı.



POLİS YAKALADI

‘YANIMDA FATMA NUR YA DA BEBEĞİ YOKTU’



‘BENİ DÖVÜP TARLAYA ATTI’



TUTUKLANDI