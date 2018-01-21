Yanında çıraklık yaptığı fenomen Nusret'e rakip oldu

ETİ kesme ve pişirme yöntemiyle fenomen olan Nusret'in yanında bir dönem çıraklık yapan Abdullah Karadağ (30), Malatya'da restoran açtı. Ustası Nusret'e rakip olduğunu söyleyen Abdullah Karadağ, pişirdiği et yöntemiyle müşterilerinin ilgisini çekiyor

Kanalboyu Caddesi'nde açtığı restoranla vatandaşların dikkatini çeken ve bir dönem Nusret'in yanında çıraklık yapan Abdullah Karadağ, sosyal medyann da ilgi odağı oldu. Yaptığı görsel şovlarla müşterilerinin beğenisini toplayan Karadağ, Nusret kadar olmadığını, kendisinin de 'Abdi' olduğunu duyurdu. Nusret'e rakip olarak açılan Kasap Abdi'ye bir çok bürokrat, bakan, futbolcu ve vatandaş gidiyor. 10 yıldır kasaplık yapan Abdullah Karadağ, 1 yıl Nusret'in yanında çalıştığını ifade ederek, "Görüşüyoruz halen. İşten ayrılacağım zaman Nusret bana 'Gitme, seninle farklı Amerika ve Dubai'de projelerimiz var' dedi. Ben de 'Kendi memleketime gideceğim, Malatya'da bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum, senin gibi olamam ama hedefim senin gibi olmak' dedim. Kendisi de benimle gurur duyduğunu söyledi. Teşekkür etti, helalleştik, ayrıldık. Onun da ustası vardı, Cüneyt usta. Onun da çok emeği vardır. Biz de ondan, Cüneyt ustadan öğrendiğimizi kendi tezgahımızda sergilemeye başladık ki Malatyalılara hizmet verelim. Benim öncelikli hedefim Doğu Anadolu Bölgesine hitap etmek."







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