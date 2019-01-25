Yanlarına maket polisler de eklenecek

Yolda bulunan maket trafik araçlarına maket trafik polisleri de eklenecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kurallarına uyulması için getirilen projenin 'sempatik' olduğunu belirterek maket trafik polislerinin de buna katkı koyacağını söyledi.

Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız arasında, özellikle sosyal medyada bunlarla ilgili güzel espriler de döndü. Güzel de bir kabul gördüğünü ifade etmek isterim. Şimdi de inşallah maket trafiklerin yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız" diye konuştu. İlk denemesinin 2013 yılında Muğla karayolunda yapılan maket trafik polisiyle ilgili anısını anlatan Soylu, "Geçen gün Anadolu'yu dolaşırken bir yerde gördüm, kendim de polis zannettim. İnanın o kadar güzel yapmışlar, o kadar güzel yerlere yerleştirmişler ki, hem uyarıcı hem denetleyici hem de kazaların azalmasında çok faydalı olan bir sonuç oluşturmuşlar" dedi.