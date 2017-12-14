Yanmış erkek cesedi bulundu!

Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde, bagaj ve kapılarında kan olan terk edilmiş otomobili görenler, polisi aradı. İhbarla olay yerine gelen polis, otomobilde inceleme yaptı. Aracın çevresinde de araştırma yapan polis, boş araziye dökülen molozların içinde bir ceset buldu. Tabancayla vurulup ardından yakıldığı belirlenen kişinin üzerinden Özkan Ç. ve Uğur Ç. adına düzenlenmiş iki kimlik çıktı. Polis, cesedin yanında 9 boş kovan buldu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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