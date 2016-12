Yapılan iğne sonrası fenalaşan çocuk yaşam savaşı veriyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde 6 yaşındaki Yasin Efe Kabasakal'ın boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği sağlık ocağında yapılan iğnenin ardından kalbinin durduğu iddia edildi. Yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Yasin Efe Kabasakal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Yasin Efe Kabasakal, dün sabah okula gittikten sonra rahatsızlanınca annesi Neslihan Kabasakal tarafından Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Boğazı ağrıyan küçük çocuğu muayene eden doktor İ.E., iğne yazarak anneden eczaneden almasını istedi.



Neslihan Kabasakal, iğneyi alıp Aile Sağlığı Merkezi'ne tekrar geri döndü. İddiaya göre hemşire minik Yasin'e iğneyi yaptı. Ancak kısa süre sonra çocuğun dudakları morarıp kusmaya başladı, ardından da kalbi durdu.



Hemen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yasin Efe Kabasakal, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da kalbi duran minik Yasin daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



'BEYİN OKSİJENSİZ KALMIŞ'



Hastanede, iyi haber almayı bekleyen 2 çocuk babası Beytullah Kabasakal, oğlunun yoğun bakımda olduğunu ve doktorların kendilerinden her an her şeye hazırlıklı olmalarını istediğini söyledi.



Doktorların kendisine olayla ilgili adli işlem başlatıldığını ifade eden baba Kabasakal, "Tek isteğim oğlumun sağlığına kavuşması. İyileşirse şikayetçi de olmam" dedi.



OKULDA RAHATSIZLANMIŞ



Oğlunun sadece boğazının ağrıdığını onun dışında hiçbir sağlık probleminin olmadığını belirten Beytullah Kabasakal, yaşadıklarını söyle anlattı:



"Sabah okula gitmişti, daha sonra öğretmeni beni arayarak 'Yasin rahatsızlandı, annesini arayın gelsin' dediler. Ben de annesini aradım, o da okula giderek çocuğu alıp sağlık ocağına gitti. Orada doktor bir iğne yazıyor. İğneyi eczaneden alıyor ve çocuğa vurulunca çocuk orada ölüp gidiyor. Ambulansı arıyorlar ama 20- 25 dakika beyin oksijensiz kalmış. Daha sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor ve orada tekrar kalbi duruyor. Şu an çocuğum yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Doktorlar 'Her an her şey olabilir, beyin ölümü gerçekleşebilir her şeye hazırlıklı olun' diyorlar."



Öte yandan Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ailenin yanlış iğne yazmakla suçladığı doktor İ.E. hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: