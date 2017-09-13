Yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu!

Sözleşmeli er olan ve Irak sınırındaki Şemdinli'deki üs bölgesinde görev yapan İbrahim Halil Çetinkaya, geçen pazar günü sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda yaralandı. İlk müdahalesinin ardından GATA'ya sevk edilen Çetinkaya, dün gece doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit düştü. Gaziantep'te yaşayan yakınlarını yasa boğan şehit Çetinkaya, bugün ikinci vakti düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
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