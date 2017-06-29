Yaralı ikizler anneleri olmadan ambulanstan inmedi

SİVAS'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Divriği ilçesindeki kazada yaralanan 3 yaşındaki ikizler Poyraz Şakir ve Polat Veli Aydın, yaralı anneleri yanında olmadan ambulanstan indirilemedi

Sivas'ta akşam saatlerinde Divriği-Kangal karayolu üzerindeki Kırkgöz köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ali Karayalçın (52) kontrolündeki 34 BL 6877 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Aydın idaresindeki 34 SZ 4352 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte anne Sinem Aydın (27) ile çocukları Hümagül Aydın (6), Poyraz Şakir Aydın (3) ve ikiz kardeşi Polat Veli Aydın ile diğer otomobilde bulunan Güllü Karayalçın (67) yaralandı.



Sürücü Ali Karayalçın ile anne Sinem Aydın ve çocukları 4 yataklı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Sağlık ekipleri ilk olarak ikiz çocukları ambulanstan indirmek istedi ancak ikizler yaralı annelerinden ayrılmadı. Sağlık ekipleri annelerinin başında ağlayan ikizleri ambulanstan indirmek için uzun süre çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Sedyede yatan anneleri de çocuklarını ambulansta inmeleri için uyardı ancak ikizler ikna edilemedi. Bunun üzerine önce yaralı anne ambulanstan indirildi. Hafif şekilde yaralanan ikizler ise sağlık ekiplerinin kucağında annelerinin peşinden götürüldü.



OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI



Zara-Divriği karayolu üzerindeki Üngör köprüsü yakınlarında meydana gelen bir başka kazada ise 3 kişi yaralandı. Timur Bulut (53) idaresindeki 34 PUK 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarompole devrildi. Kazada sürücü Bulut ile birlikte Naciye Bulut (57) ve Bahri Akanaç (59) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







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