Yaralı üsteğmen şehit oldu!

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı, operasyonlarını sürdüren askerlerin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan 3 askerden ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Arif Kalafat, sevk edildiği Elazığ'daki hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavileri sürüyor. Şehit Üsteğmen Kalafat'ın cenazesi ise Elazığ'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Genç İlçesi Yeniyazı kırsalında dün akşam saatlerinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Piyade Üsteğmen Arif Kalafat, Bingöl'deki ilk müdahalesinin ardından helikopter ile Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Üsteğmen Arif Kalafat, bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürdürülüyor.



Yaralı askerleri hastanede ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Yavuz Selim Köşger, Emniyet Müdürü Metin Akay hastane yetkililerinden bilgi aldı.



Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaralı 2 askerin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Hafif diyebileceğimiz yaralı askerlerimiz. Hayati bir tehlikeleri yok çok şükür. Birinde geçici bir işitme kaybı, diğerinde bacağında bir kırık söz konusu. Onlarla ilgili gerekli tedaviler başlamış durumda. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Terör, hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Ramazan vakti, bayrama az bir süre kala yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Gerekli çalışmaları kurumlarımız yapıyorlar. Terör örgütleri ile ilgili gerekli operasyonlar yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede o çalışmalardan da sonuç alınır diye temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bir kez daha terörü lanetliyorum" diye konuştu.



TÖRENLE İSTANBUL'A UĞURLANDI

Şehit Piyade Üsteğmen Arif Kalafat'ın cenazesi, bugün öğlende Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak, Elazığ Havalimanı'na getirildi. Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, şehidin eşi Gözde Kalafat ve çok sayıda asker katıldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, terörün hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Bu menfur terör saldırısı bir arife günü, bayram öncesi gerçekleşti. Terörü, terörün arkasındaki zihniyeti, terörü bir maşa olarak kullanarak halkımızın, milletimizin huzurunu kaçıranları lanetliyoruz. Bu terör faaliyetlerini yürütenler, hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Kararlı bir şekilde mücadelemizi devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. Yaşadığımız bu acılar, geri adım atmamıza hiçbir şekilde sebep olamayacak, tam aksine daha bir azimle, daha bir kararlılıkla mücadele etmemizi sağlayacaktır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Terör hadiseleri gerek güvenlik güçlerimizin, gerekse topyekün milletimizin mücadelesini gerektiriyor. Teröre karşı bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak tek bir millet olma şuuruyla birlik, beraberlik içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Devlet ve millet birlikteliği ile mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın yaptığı duanın ardından, şehit Üsteğmen Arif Kalafat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere askeri uçakla İstanbul'a uğurlandı.