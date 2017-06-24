Yaralı yüzbaşından acı haber geldi!

Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerden yüzbaşı Arif Kalafat şehit oldu

Yaralı yüzbaşından acı haber geldi!

Bingöl' de dünkü operasyonlar sırasında tuzaklanan EYP 'nin patlaması sonucu yaralanan askerlerden bir yüzbaşı kaldırıldığı Fırat Üniversitesi hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı.


HASTANEDE ŞEHİT OLDU


Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yüzbaşı Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit yüzbaşını aslen Sinoplu olduğu öğrenildi.
Etiketler; #bingöl #şehit
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