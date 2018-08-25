Yarasalar üzerinden dolandırıcılık yapılıyor

Son günlerde yarasalar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yorulmaz, bu dolandırıcılık nedeniyle yarasa ve mağaraların tehlike altında olduğunu vurguladı

Yarasalar üzerinden dolandırıcılık yapılıyor
25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:13

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen  Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan  Yorulmaz, son günlerde yarasalar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirterek,  "Dolandırıcılık şebekeleri, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları uydurma  videolarla vatandaşlara ulaşarak mağaralarda yarasa kozası ve yarasa kesesi  bulunduğunu, bunlarda ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir sıvı olduğunu  iddia ediyor." dedi. 

Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran, Irak, Azerbaycan,  Cezayir ve Suriye gibi ülkelerde yaygın olan bir dolandırıcılık yönteminin son  zamanlarda Türkiye'de de görülmeye başladığını söyledi.

Biyolog olarak 18 yıldır yarasalar üzerine çalışmalar yaptığını  aktaran Yorulmaz, şunları kaydeti:

 "Son dönemde dolandırıcılık şebekeleri, sosyal paylaşım sitelerinde  paylaştıkları uydurma videolarla vatandaşlara ulaşarak mağaralarda yarasa kozası  ve yarasa kesesi bulunduğunu, bunlarda ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir  sıvı olduğunu iddia ediyor. Vatandaşlar bu kozaları görmek için kendi  yörelerinde, köylerinde bulunan mağaralara girerek savunmasız olan yarasaları  kovuyor ya da öldürebiliyor. Oysa yarasalar memeli hayvandır, kesesi ya da kozası  olmaz. Doğururlar ve yavrularını anne sütü ile beslerler."

 "BİRBİRLERNİDEN HABERSİZMİŞ GİBİ DAVRANIYORLAR" 

Şebekede bulunanların birbirinden habersizmiş gibi sosyal medyadan  ağlarına düşürdükleri kişilerle irtibata geçtiğini aktaran Yorulmaz, şöyle devam  etti:

Kimisi koza uzmanı olurken kimisi koza satıcısı, kimisi de koza  alıcısı oluyor. Videoların altına çeşitli yorumlar yaparak insanları etkilemeye  çalışıyorlar. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden videoları izleyen vatandaş,  çevresinde yarasaların bulunduğu mağaralarda koza aramaya başlıyor. Bulamayınca  sosyal medya üzerinden videoları yayanlarla irtibata geçmeye çalışıyor.  Vatandaşla irtibata geçen şebeke, daha önce hazırladıkları bir mağaraya bu kişiyi  götürüyor. Önceden yerleştirilen kozayı gören ve sözde uzmanı dinleyen kişi  şebekenin ağına düşüyor. Uzman, kozanın yeterince olgunlaşmadığını, biraz daha  beklemesi gerektiğini söylüyor. Şebeke, vatandaşa kozaya sahip çıkması  gerektiğini söyleyip masraflar için bir şekilde para alıyor. Bir daha da gelen  olmuyor." 

Şebekenin vatandaşları farklı bir yöntemle daha kandırdığını dile  getiren Yorulmaz, "Sosyal medyadan kozanın içindeki sıvının yüksek meblağlara  satıldığını öğrenen kişi çevresindeki mağaralarda birşey bulamayınca arayışa  geçiyor. O sırada elinde bulunan kozayı uygun fiyata satmaya çalışan bir kişi, bu  vatandaşla irtibata geçiyor. Bu kişiden kozayı alan vatandaş, satmaya kalktığında  daha önce yüksek fiyata alabileceğini söyleyen kişileri bulamayınca  dolandırıldığını anlıyor." diye konuştu.

  "YARASALAR VE MAĞARALAR TEHDİT ALTINDA" 

Yorulmaz, insanların izinsiz şekilde mağaralara girip koruma altında  bulunan yarasalara zarar vermesinin de önemli bir sorun oluşturduğunu  vurgulayarak, "Doğada önemli görevleri olan yarasalar, böcek popülasyonunun  dengelenmesinde çok etkili canlılardır. Bu dolandırıcılık yöntemi nedeniyle  yarasalar ve mağaralar tehdit altında." dedi.

Yorulmaz, konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel  Müdürlüğüne başvurup tedbir alınması yönünde talepte bulunduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yarasa #dolandırıcılık
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