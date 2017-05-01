Yaratıcı anneler dikkat oyunları tasarladı

Dikkat dağınıklığı çağın vebası olarak bilinen çoğu çocukta da görülen bir durum

Buna dikkat çekmek, annelerin çocuklarının bu konudaki eksikliklerini zamanında fark etmelerini sağlamak, onlarla kaliteli zaman geçirirken kendilerini de bu konuda geliştirmek ve araştırma yapmalarını sağlamak amacıyla Tahtalı Masal Dünyası Anaokulu'nun düzenlediği 'Yılın Yaratıcı Annesi Dikkat Oyunları Tasarlama' yarışması sona erdi. 105 kişinin katıldığı 30 eserin finale kaldığı yarışmada, 1. Aslı Dirican. 2. Hayriye Öztürk oldu. Sunuçları değerlendirirken yaratıcı fikre sahip olmak, evdeki araç gereci kullanmak, okul öncesi yaş gruplarına hitap etmesi ve özgünlük ön planda oldu. Bu yıl ilki düzenlenen çalışma 2018'den itibaren tüm Türkiye'de yapılma kararıyla sona erdi.



