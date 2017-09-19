Yardım kabul etmedi! Engelli kızını böyle gezdiriyor!

Çorum’da 50 yaşındaki Öznur T., 14 yaşındaki engelli kızını, altına teker koydurttuğu koltukla sokaklarda gezdiriyor

Yardım kabul etmedi! Engelli kızını böyle gezdiriyor!

Çorum’da zihinsel ve fiziksel engelli olan N.E.’nin ulaşımını annesi evindeki tekli koltuğun altına teker koydurtarak sağlıyor. Çorum'un cadde ve sokaklarında tekerlekli sandalye yerine koltukla gezen N.E.'nin bu durumunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bir süre önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Öznur T., Valilik desteğini de kabul etmiyor.


Valilik tarafından temin edilen akülü aracı kabul etmeyen anne kızını tek kişilik koltukla kentin cadde ve sokaklarında gezdiriyor. 2 çocuk annesi kadın, devletten kızı için sadece bakım parası alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çorum #engelli
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