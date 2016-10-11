11 Ekim 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yarım gün çalışacak anneler maaşlarını eksiksiz alacak

    Annelerin yarım gün çalışıp tam maaş almaları sayesinde devlet katkısının 823 lira olacağını belirten SGK Uzmanı Doğan Temel, 'Yeni doğum yapanlar bu parayı SGK'ya başvurarak alabilecek. Aynı zamanda süt izninden de yararlanabilecek. Çalışan kadınlar süt izinleriyle birlikte yarı zamanlı çalışmalarına rağmen tam maaş alacak' dedi

    11 Ekim 2016 Salı 10:08
    Yarım gün çalışacak anneler maaşlarını eksiksiz alacak
    Anneler yarım gün çalışıp, tam maaş almalarına devlet 823 lira katkı sağlayacak. Yeni çıkan torba yasa ile yürürlüğe giren madde ile birlikte yarım gün mesaide devlet katkısı aylık 823 lirayı bulacak. Yasaya göre kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikincisinde 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Üstelik bu izin hakkından 3 yaşına kadar çocuk evlat edinenler de yararlanacak. Bu hak aynı şekilde işçi annelere de (özel sektörde çalışanlar) tanındı.

    SGK'ya başvuru yapılacak

    Kafa karışıklığına yol açan düzenlemeyle ilgili bilgi aldığımız SGK Uzmanı Doğan Temel, yeni doğum yapan annelerin bu düzenlemeden faydalanabileceklerini belirtirken, 'Yeni doğum yapanlar bu parayı SGK'ya başvurup alabilecek. Aynı zamanda süt izninden de yararlanılabilecek. Annelerin ortalama 6 ay bu haktan yararlanabilecekleri yönünde bize bilgi verildi. Annelerin bu haktan faydalanması için çalışmaması gerekiyor. Çalışmayan kadınlara destek amacıyla veriliyor. Ama çalışanlar da bu haktan faydalanabilecek. Ancak yarım gün çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. Uygulamaya henüz başlanmadı. Uygulamaya kısa bir zaman içerisinde geçilmesini bekliyoruz. Bu düzenleme ile yeni doğum yapmış kadınlara 6 ay boyunca destek sağlanacak' diye konuştu.

    3 gün iş 3 gün izin

    Memurlara göre işçi annelerin farkı olduğunu söyleyen Temel, şunları söyledi: 'Yarım günlük maaşı işveren, kalanı ise işsizlik fonundan verilecek. Öte yandan kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebilecek. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabilecek. Buna kurumlar karar verecek. Yani 3 gün izin yapıp 3 gün çalışabilecek. Tabi bunları çalıştığı kurumla anlaşmasıyla yapacak.'
    Bunun yanı sıra anne ve babadan birisinin çocukları okula gidene kadar yarım gün çalışabileceğini belirten Temel, 'Yeni doğum yapmış bir çalışan annenin devlet tarafından kendisine verilen izinleri sona erdikten sonra çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar çalışan anne ve babadan sadece birinin işvereninden izin almasıyla kısmi süreli çalışabilmesini sağlıyor. Yasada çalışan kadınları için çok ciddi değişiklikler bekliyor' dedi.

    Devlet 823,50 lira katkı sağlayacak

    Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı
    Normal maaşı: 2,500 lira
    Yarı zamanlı maaşı: 1,250 lira
    Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş
    Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı (asgari ücret)
    Normal maaşı (1 çocuk): 1,344,22 kuruş (AGİ'li)
    Yarı zamanlı maaşı: 694 lira 45 kuruş (AGİ'li)
    Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş
    Kadın işçi için şartlar
    * Son üç yılda en az 600 gün priminin yatmış olması
    * Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması
    * Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması
    * Analık izninin bitiminden sonra 30 gün içinde kuruma başvuruda bulunması.
    Anahtar Kelimeler: Doğum, Anne, çalışan Anne, çalışan Anne Maaş, Ali Budak

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Pireyi deve yapıyoruz
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Dostluk 'merhaba' ile başlar
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Merhaba ve elveda Rosetta
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz