Anneler yarım gün çalışıp, tam maaş almalarına devlet 823 lira katkı sağlayacak. Yeni çıkan torba yasa ile yürürlüğe giren madde ile birlikte yarım gün mesaide devlet katkısı aylık 823 lirayı bulacak. Yasaya göre kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikincisinde 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Üstelik bu izin hakkından 3 yaşına kadar çocuk evlat edinenler de yararlanacak. Bu hak aynı şekilde işçi annelere de (özel sektörde çalışanlar) tanındı.
SGK'ya başvuru yapılacak
Kafa karışıklığına yol açan düzenlemeyle ilgili bilgi aldığımız SGK
Uzmanı Doğan Temel, yeni doğum yapan annelerin bu düzenlemeden faydalanabileceklerini belirtirken, 'Yeni doğum yapanlar bu parayı SGK'ya başvurup alabilecek. Aynı zamanda süt izninden de yararlanılabilecek. Annelerin ortalama 6 ay bu haktan yararlanabilecekleri yönünde bize bilgi verildi. Annelerin bu haktan faydalanması için çalışmaması gerekiyor. Çalışmayan kadınlara destek amacıyla veriliyor. Ama çalışanlar da bu haktan faydalanabilecek. Ancak yarım gün çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. Uygulamaya henüz başlanmadı. Uygulamaya kısa bir zaman içerisinde geçilmesini bekliyoruz. Bu düzenleme ile yeni doğum yapmış kadınlara 6 ay boyunca destek sağlanacak' diye konuştu.
3 gün iş 3 gün izin
Memurlara göre işçi annelerin farkı olduğunu söyleyen Temel, şunları söyledi: 'Yarım günlük maaşı işveren, kalanı ise işsizlik fonundan verilecek. Öte yandan kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebilecek. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabilecek. Buna kurumlar karar verecek. Yani 3 gün izin yapıp 3 gün çalışabilecek. Tabi bunları çalıştığı kurumla anlaşmasıyla yapacak.'
Bunun yanı sıra anne ve babadan birisinin çocukları okula gidene kadar yarım gün çalışabileceğini belirten Temel, 'Yeni doğum yapmış bir çalışan annenin devlet tarafından kendisine verilen izinleri sona erdikten sonra çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar çalışan anne ve babadan sadece birinin işvereninden izin almasıyla kısmi süreli çalışabilmesini sağlıyor. Yasada çalışan kadınları için çok ciddi değişiklikler bekliyor' dedi.
Devlet 823,50 lira katkı sağlayacak
Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı
Normal maaşı: 2,500 lira
Yarı zamanlı maaşı: 1,250 lira
Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş
Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı (asgari ücret)
Normal maaşı (1 çocuk): 1,344,22 kuruş (AGİ'li)
Yarı zamanlı maaşı: 694 lira 45 kuruş (AGİ'li)
Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş
Kadın işçi için şartlar
* Son üç yılda en az 600 gün priminin yatmış olması
* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması
* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması
* Analık izninin bitiminden sonra 30 gün içinde kuruma başvuruda bulunması.
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