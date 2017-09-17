Yarın başlayacak eğitim döneminde "mobil okul timleri" görev yapacak

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nce İstanbul genelinde eğitim ve öğretimin huzur içierisinde devamını sağlamak amacıyla İstanbul Güvenli Eğitim Projesi (İSGEP) hazırlandı ve bu proje kapsamında Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan Mobil Okul Timleri (MOT) kuruldu

MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapacak olan bu timler okul yönetimleri ile hızlı ve etkili bir iletişim ağı oluşturarak eğitim güvenliğini tehdit eden faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.



"EĞİTİM GÜVENLİĞİNİ TEHTİD EDEN FAKTÖRLERİN ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPACAKLAR"





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2017-2018 Eğitim öğretim döneminin başlaması sebebi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği projesi kapsamında ilimizde İlkokul, ortaokul ve liseler ile ilgili koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlanmıştır. Bu planlar çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz genelinde eğitimin huzur ve güven içerisinde devamını sağlamak amacıyla İSGEP(İstanbul Güvenli Eğitim Projesi) hazırlanmış ve bu proje kapsamında Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan Mobil Okul Timleri (MOT) kurulmuştur İl genelindeki tüm okullarımızda görev alacak olan MOT’lar içerisinde Çocuk Polisi, Asayiş Polisi, TDP Polisi, Trafik Polisi olmak üzere 4 personel görev yapacaktır. MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapacak olan bu timler okul yönetimleri ile hızlı ve etkili bir iletişim ağı oluşturarak eğitim güvenliğini tehdit eden faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklardır."



"MOT'LAR GÜVENLİK SORUNUNA EN SERİ ŞEKİLDE MÜDAHALE EDECEK"





Açıklamada, "Okul çevresindeki illegal yapılar, angaje gruplar, metruk binalar, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, umuma açık işyerlerinin denetimi, taşınması-bulundurulması ve satılması yasak unsurlar ile bu konularda yapılacak olan adli ve idari işlemler ile ilgili detaylı görev tanımları yapılan ve bu konuda eğitim alan MOT’lar, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale edecek ve sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklardır. 18.09.2017 günü MOT’lar başta olmak üzere ilgili birimlerden oluşturulacak personeller ile birlikte okul giriş-çıkış saatlerinde şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı ve kapsamlı bir uygulama yapılacaktır. Bu uygulamalar eğitim-öğretim dönemi boyunca her gün MOT’lar tarafından sürdürülerek okul çevrelerinde gelişebilecek muhtemel olaylar ve olumsuzluklara karşı caydırıcılık sağlanacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce; 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının İstanbul ve ülkemiz için huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla okul önlerinde ve çevresinde en kapsamlı emniyet tedbirleri alınmaktadır" denildi. Öte yandan hazırlanan projeyle ilgili bir de video hazırlandı, videoda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın proje ilişkin polislere yaptığı konuşma da yer aldı.







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