Yarış yapan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da bir otomobil aşırı hız nedeniyle yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü İsmail Cem Ekşi hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise yaralandı

Yarış yapan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde bulunan Sanayi Caddesi Organize Sanayi Bölgesi önünde saat 02.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mudanya'dan Bursa yönüne giden otomobil aşırı hız nedeniyle savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolu kopmuş olan İsmail Cem Ekşi'yi ve yanında bulunan arkadaşı Kübra K.'yi hastaneye kaldırdı. Ekşi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Kübra K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


İçki şişeleri çıktı


Kazayı görenler ise iki otomobilin yarıştığını araçlardan biri kaza yapınca da ötekinin oradan uzaklaştığını anlattı. Aynı zamanda araçta inceleme yapan polis, aracın içinde içki şişeleri buldu.

Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #ölüm
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